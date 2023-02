Niespodziewany ruch Viktora Orbana. „Trwają przygotowania do wizyty w Kijowie”

Minister Spraw Zagranicznych Węgier poinformował, że trwają przygotowania do wizyty Viktora Orbana w Kijowie. To dość niespodziewany ruch premiera Węgier, który do tej pory z ogromnym dystansem wypowiadał się o wojnie w Ukrainie.

Postawa Viktora Orbana po inwazji Rosji na Ukrainę budziła ogromne kontrowersje. W trakcie spotkania z członkami koalicji Fidesz-KDNP premier Węgier poinformował, że „jego kraj nie wyśle broni do Ukrainy ani nie dołączy do żadnych koalicji wojennych”. Premier Węgier ostro o wojnie w Ukrainie – Nie popieramy tego, ponieważ w tej wojnie po prostu nie może być zwycięzcy – ocenił. W opinii Viktora Orbana Rosja nie może wygrać, bo cały zachodni świat stoi za Ukrainą. – Jednocześnie Rosja jest potęgą nuklearną i nie można jej zapędzić w kozi róg, bo to mogłoby wywołać wojnę nuklearną – tłumaczył. Zdaniem szefa węgierskiego rządu w ciągu niespełna roku Europa straciła swoją niezależność, siłę gospodarczą i militarną. Wojna w Ukrainie. Viktor Orban pojedzie do Kijowa? Niemałe zaskoczenie wywołała deklaracja szefa węgierskiego MSZ. W trakcie spotkania z dziennikarzami Peter Szijjarto przekazał, że jego resort przygotowuje właśnie wizytę Viktora Orbana w stolicy Ukrainy. – Kiedy przyjdzie czas na wizytę, premier również pojedzie do Kijowa, MSZ przygotowuje w tej chwili wizytę – powiedział. Polityk dodał, że on osobiście nie otrzymał na razie zaproszenia do Ukrainy. – Jeśli otrzymam zaproszenie i będziemy w stanie wcześniej uzgodnić program i datę wizyty, to pojadę z wielką przyjemnością, ale takiego zaproszenia jeszcze nie otrzymałem – podkreślił szef węgierskiej dyplomacji. Wcześniej rzecznik Viktora Orbana Bertalan Havasi potwierdził, że podczas szczytu w Brukseli Wołodymyr Zełenski wystosował dla węgierskiego premiera zaproszenie do Kijowa. Czytaj też:

Aleksandr Łukaszenka ciepło o Polsce. „Oceniamy to pozytywnie”Czytaj też:

Władimir Putin został upokorzony. „Marzył o spacerze w Kijowie”