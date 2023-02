Od roku było to tajemnicą Zełenskiego. Prezydent Ukrainy odkrył karty

Po ataku Rosji na Ukrainę 24 lutego 2022 roku zagraniczni przywódcy nakłaniali Wołodymyra Zełenskiego do ewakuacji z Kijowa. Był to moment, gdy Rosjanie podjęli błyskawiczną ofensywę, usiłując zdobyć stolicę Ukrainy. Istniało ogromne ryzyko także dla życia samego Wołodymyra Zełenskiego. Putin wysłał bowiem do Kijowa najemników z misją zlikwidowania przywódcy, który nie chce oddać niepodległości Ukrainy.

Wołodymyr Zełenski pokazał, jak mieszka podczas wojny

Wołodymyr Zełenski nie opuścił jednak ukraińskiej stolicy. Od wybuchu wojny ograniczył też podróże międzynarodowe. Zrobił wyjątek dla Stanów Zjednoczonych i kilku krajów europejskich.

Po roku prezydent pokazał, w jakich warunkach mieszka w Kijowie. Okazją stał się dokument „Rok” nakręcony przez ukraińskiego dziennikarza Dmitrija Komarowa. Podczas rozmowy w Kancelarii Prezydenta Zełenski zaprosił rozmówcę do swojego pokoju. W skromnym pomieszczeniu, które zajmuje prezydent, znajduje się łóżko, umywalka, stół, telewizor i garderoba. Można je zobaczyć na nagraniu udostępnionym przez telewizję 1+1.

– To jest mój dom. Mieszkam tu już od roku. Jesteśmy przyzwyczajeni, że zawsze wyłączamy tu światła, bo oszczędzamy prąd. To już jest jak nawyk – mówił Zełenski, oprowadzając gościa. Dodał, że w trakcie alarmów bombowych schodzi do schronu razem z pracownikami, ale większość czasu spędza w gabinecie albo tym pokoju.

Prezydent Ukrainy o rodzinie

W trakcie konferencji z dziennikarzami z różnych krajów z okazji roku wojny Zełenski odpowiadał na pytania o rodzinę. Podkreślił, że ważne jest dla niego, że Ołena Zełenska jest z nim w Ukrainie. – Kocham ich. Niewypowiedzianie. Moją żonę. Moje dzieci są dla mnie najważniejszymi ludźmi. A nie widuję ich często. Moi rodzice. W ogóle ich nie widuję – mówił wyraźnie poruszony prezydent.

Zełenski dodał, że jest bardzo dumny z żony, która reprezentuje Ukrainę na świecie, a przy tym robi wszystko dla dobra rodziny.

