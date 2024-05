Wstrząsający raport obrońców praw człowieka. Zabijali żołnierzy chcących się poddać

Z nowego raportu Human Rights Watch wynika, że od końca 2023 roku Rosjanie dokonali egzekucji co najmniej 15 żołnierzy walczących po stronie ukraińskiej, którzy zdecydowali się poddać. Członkowie HRW wykorzystali do tych szacunków nagrania z dronów publikowanych w mediach społecznościowych.

Zwrócili uwagę, że w każdym z analizowanych przypadków wojskowi wykazali chęć poddania się, a mimo to zginęli. Zgodnie z prawem międzynarodowym działanie to jest zabronione, ponieważ osobę taką traktuje się jako niezdolną do działania – hors de combat, co dosłownie oznacza „poza walką”. Jest to francuski termin używany w dyplomacji i prawie międzynarodowym, jako określenie żołnierza, który jest niezdolny do pełnienia swoich wojskowych funkcji.

Wojna w Ukrainie. Rosjanie dokonują egzekucji żołnierzy chcących się poddać

Przypadki, które przytaczają działacze jasno wskazują na działanie z premedytacją. Na jednym z nich słychać nie pozostawiający wątpliwości rozkaz, który został wykonany. „Nie bierzcie jeńców, rozstrzelajcie wszystkich” – słyszymy na nagraniu.

HRW przypomina poprzednie okresowe raporty, które dokumentują działalność rosyjskich żołnierzy. Misja ONZ monitorująca prawa człowieka doliczyła się 15 egzekucji ukraińskich jeńców w pierwszym roku wojny. Raport obejmujący okres od lutego do lipca 2023 roku ujawnia zabicie sześciu ukraińskich wojskowych.

Strona ukraińska nie podaje oficjalnych danych dotyczących strat po ich stronie. W lutym Wołodymyr Zełenski mówił o 31 tys. zgonów, ale raporty amerykańskiego wywiadu donoszą, że ofiar może być więcej.

Także w kwestii zgonów rosyjskich żołnierzy pojawiają się rozbieżności. Niedawno stacja BBC zdołała oszacować, że liczba ofiar wojny w Ukrainie po stronie rosyjskiej przekroczyła już 50 tys. Z kolei brytyjskie ministerstwo obrony wyliczyło, że bilans zabitych i rannych rosyjskich żołnierzy mógł zbliżyć się 450 tys.

