Daniłow o izolacji Putina. „Jest poważnie chory”

Szef Rady Bezpieczeństwa Narodowego Ukrainy Ołeksij Daniłow w rozmowie z Onetem powiedział, że „bardzo by chciał, żeby wojna zakończyła się w tym roku”. Potwierdził, że Ukraina rozpocznie kontrofensywę, ale nie podał terminu. – Wiemy, jakie operacje będą prowadzone przez Siły Zbrojne Ukrainy, ale nie mogę o nich mówić przed szerszym audytorium – wyjaśnił.

Dodał, że Władimir Putin nadal marzy o zdobyciu Ukrainy oraz zniszczeniu jej wojskowego i politycznego przywództwa.

– W tych wizjach jest silnym mężczyzną, maczo. Ale w rzeczywistości jest szczurem, który znalazł się w potrzasku – ocenił.

Zapytany, czy pogłoski o bunkrze, w którym przebywa rosyjski przywódca oraz o jego chorobie są prawdziwe, odpowiedział twierdząco. – Cóż, fakt, że jest chory na głowę, jest znany całemu światu. Bunkier i jego fobie również nie są tajemnicą. Wystarczy spojrzeć na wielkość jego stołu negocjacyjnego. Co do jego zdrowia: ludzie, którzy znają się na tych sprawach, mogą potwierdzić, że jest on poważnie chory. A leki, które bierze, mają skutki uboczne dla jego głowy – stwierdził.

Ołeksij Daniłow dodał, że „chciałby, żeby został całkowicie odizolowany i trafił za kratki”.

– Putin w ogóle nie spotyka się z ludźmi. Teraz dostęp do niego mają tylko pracownicy zajmujący się jego ochroną. Nagrania i zdjęcia, na których widać, jak spotyka się z ludźmi, są stworzone za pomocą technologii” – powiedział.

Zdaniem ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Rosjanie „z działającymi mózgami rozumieją, że wojna jest przegrana” i już”negocjują swoje wybielenie”. – Minie niewiele czasu, zanim powiedzą, że wszystkiemu winien jest tylko Putin. I na tego człowieka spadną wszystkie przekleństwa, jakie istnieją na tym świecie. I będą je rzucać Rosjanie, oligarchowie i wszyscy ci, którzy są obecnie w najbliższym kręgu tego szczura – stwierdził Daniłow.

