Pociski ze zubożonym uranem dla Ukrainy? Kolejny kraj ma dostarczyć tę broń

Przypomnijmy: pod koniec marca Wielka Brytania ogłosiła, że dostarczy Ukrainie pociski ze zubożonym uranem.

Decyzja Londynu wywołała wściekłość Moskwy

To niezwykle skuteczna broń w niszczeniu pojazdów opancerzonych, w tym najnowocześniejszych czołgów. Działanie pocisków polega na uwalnianiu w momencie uderzenia pyłu z cząsteczkami uranu, który ulega samozapłonowi, zwiększając tym samym siłę rażenia.

Decyzja Londynu wywołała wściekłość Moskwy. – Jeśli to wszystko się wydarzy, to Rosja będzie musiała odpowiednio zareagować. Mam na myśli to, że kolektywny Zachód już zaczyna używać broni z komponentem jądrowym – zagroził Władimir Putin.

Wielka Brytania odpowiedziała na zarzuty ws. pocisków

Wielka Brytania odparła te zarzuty i oskarżyła Rosję o celowe rozpowszechnianie fałszywych informacji. Brytyjski resort obrony zaznaczył, że pociski ze zubożonym uranem nie mają nic wspólnego z bronią jądrową i są użytkowane od dziesięcioleci.

Rzecznik resortu wyjaśnił, że „według badań niezależnych naukowców jakikolwiek wpływ pocisków zawierających zubożony uran na zdrowie lub środowisko jest prawdopodobnie niskie”. Dodał, Rosja także używa takiej amunicji.

USA również dostarczą pociski ze zubożonym uranem?

Jak wynika z nieoficjalnych ustaleń The Wall Street Journal, Stany Zjednoczone również planują dostarczyć Ukrainie pociski przeciwpancerne ze zubożonym uranem. Mają być one używane w czołgach Abrams, które niebawem trafią nad Dniepr.

Amerykański dziennik podkreśla, że decyzja ws. wspomnianych pocisków była przedmiotem sporu w Białym Domu. Część urzędników nie widziała żadnych przeszkód w dostarczeniu tej broni.

Jednak zdaniem pozostałych, taki ruch może narazić Stany Zjednoczone na krytykę. Tłumaczyli, że – jak już wcześniej wspomniano – pociski mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i środowiska.

