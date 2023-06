Rosjanie tworzą obozy koncentracyjne w Doniecku. Wyciekł dokument

Ukraiński urzędnik zamieścił na swoim Telegramie rozporządzenie o powołaniu zespołu roboczego, który ma zająć się budową obozów tymczasowych. Mają tam trafiać osoby, które nie są obywatelami Rosji albo są bezpaństwowcami.

Kogo Rosjanie chcą wsadzać do obozów?

„Obozy koncentracyjne w obozie donieckim. Teraz to już oficjalne. Gauleiter (nawiązanie do II wojny światowej. Gauleiter to przywódca NSDAP w danym okręgu – red.) Puszylin wydał rozkaz de facto utworzenia obozów dla wszystkich, którzy nie są obywatelami tzw. Donieckiej Republiki Ludowej lub Rosji” – napisał na Telegramie Andruszczenk. Zwrócił też uwagę na zapisy, które w zasadzie nie pokazują drogi readmisji. „Mówiąc wprost, oznacza to dożywotnie więzienie w obozie koncentracyjnym” – stwierdził Andriuszczenko.

„Rezultatem jest łatwa legalizacja obozów filtracyjnych i więzień, które są dokładnym odpowiednikiem nazistowskich obozów koncentracyjnych. Tyle że bez komór gazowych (to nie jest pewne) – podsumował Andriuszczenko.

Złowieszczy plan Władimira Putina

W marcu ujawnione zostały dokumenty szpiegowskie, z których wynikało, że Władimir Putin planował utworzenie obozów koncentracyjnych w obwodzie kijowskim i prowadzenie czystek oraz aresztowań. Polecenie rosyjskiego prezydenta obejmuje też planowany w Chersoniu „wielki terror, który będzie przebiegał przez kilka etapów”.

„Począwszy od brutalnego tłumienia protestów na ulicach, a skończywszy na terrorze od drzwi do drzwi. Tutaj pierwsze skrzypce zagra FSB, a ludzie będą zamykani w swoich domach, a następnie przewożeni na teren Rosji, do obozów koncentracyjnych i gorzej” – podaje źródło. „Zakłada się, że po takim oczyszczeniu protesty ustaną całkowicie” – wskazano.

Podczas tymczasowej okupacji obwodu kijowskiego Rosjanie przygotowywali obozy koncentracyjne w Browarach i Wasylkowie oraz mieli listy eksmisji i eksterminacji, w tym plany rozstrzelania 200 członków Rady Najwyższej.

