Mnożą się spekulacje ws. Rzeźnika z Syrii. Pieskow nabrał wody w usta

Przypomnijmy: w środę, 28 czerwca, pojawiły się nieoficjalne doniesienia, że rosyjski generał Siergiej Surowikin został aresztowany.

Surowikin wspierał bunt Prigożyna?

Surowikin – zwany Rzeźnikiem z Syrii – jest zastępcą dowódcy rosyjskich wojsk inwazyjnych na Ukrainie. Miał zostać aresztowany pod zarzutem zdrady stanu i umieszczony w niesławnym areszcie Lefortowo w Moskwie.

Wcześniej pojawiły się doniesienia, że Surowikin wiedział wcześniej o planowanym buncie Jewgienija Prigożyna. Wydaje się mało prawdopodobne, aby właściciel Grupy Wagnera zbuntował się, gdyby nie był pewien, że ma wysoko postawionych zwolenników.

Co więcej, Surowikin i Prigożyn dobrze się znają z czasów pobytu w Syrii, gdzie wspierali w wojnie domowej prezydenta Baszszara al-Asada.

Pieskow odmówił komentarza ws. Surowikina

Los Surowikina wciąż pozostaje niejasny – resort obrony Rosji wciąż nie wydał żadnego oświadczenia. W czwartek, 29 czerwca, rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow odmówił udzielenia jakichkolwiek informacji w tej sprawie. Ani nie potwierdził, ani nie zaprzeczył, że Rzeźnik z Syrii został aresztowany.

– Nie, niestety nie [nie mogę odpowiedzieć na te pytania – red.]. Proszę skontaktować się z ministerstwem obrony. To prerogatywa ministerstwa (...) Nie mam tu nic do dodania ponad to, co już powiedziałem na ten temat – oświadczył Pieskow w trakcie konferencji prasowej.

Dziennikarze dopytywali, czy Władimir Putin utracił zaufanie do Surowikina.

– On [Putin – red.] jest głównodowodzącym i współpracuje z ministrem obrony i szefem Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych (...) Odsyłam was do ministerstwa – uzupełnił Pieskow.

