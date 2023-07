Kiedy koniec wojny w Ukrainie? Siergiej Ławrow podał warunek

Siergiej Ławrow przy okazji spotkania szefów MSZ Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) odpowiedział na pytania indonezyjskiej gazety Kompas. Ławrow na początek został zapytany o ruch Rosji, jeśli wojna w Ukrainie dalej będzie trwać. Szef rosyjskiej dyplomacji stwierdził, że „całkowicie błędne jest rozumienie, że konflikt rozpoczął się w lutym 2022 r. z powodu ‘nieuzasadnionej agresji’ ze strony Rosji”.

Ławrow kontynuował, że wszystko się zaczęło w lutym 2014 r., kiedy to „USA i jego sojusznicy z Unii Europejskiej zorganizowali zamach stanu w Kijowie”. – Pucz obalił wybranego w legalnych wyborach prezydenta Ukrainy, a władzę przejęły antyrosyjskie, prozachodnie ugrupowania przy wsparciu grup neonazistowskich, które są zwolennikami kolaboranta Hitlera Stepana Bandery i Romana Szuchewycza” – przekonywał szef Rosji.

Siergiej Ławrow o wojnie w Ukrainie. „Będzie trwać, dopóki Zachód nie porzuci swoich planów”

Zdaniem Ławrowa wojna w Ukrainie będzie trwać, dopóki „Zachód nie porzuci swoich planów utrzymania dominacji i obsesji na punkcie doprowadzenia do strategicznej porażki Rosji przez swoją marionetkę w Kijowie”. – Jak dotąd nie ma żadnych oznak zmiany ich nastawienia. Widzimy, jak Stany Zjednoczone wraz z sojusznikami wysyłają broń do Ukrainy i zachęcają Wołodymyra Zełenskiego do kontynuowania walk – mówił minister rosyjski spraw zagranicznych.

Ławrow zarzucił również Zachodowi, że ten ignoruje inicjatywy krajów rozwijających się w kontekście zakończenia wojny w Ukrainie. Jako przykład podał propozycje prezydenta i ministra obrony Indonezji. Zdaniem szefa dyplomacji Rosja propozycja „formuły pokoju” zaproponowana przez prezydenta Ukrainy była w rzeczywistości „serią ultimatów przeciwko Moskwie”.

