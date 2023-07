„Sytuacja awaryjna” na Moście Krymskim. Słychać było wybuchy, są ofiary

Samozwańczy przywódca okupowanego przez Rosjan Krymu Serhij Aksjonow poinformował w poniedziałek nad ranem we wpisie na Telegramie, że na Moście Krymskim doszło do „sytuacji awaryjnej”. Nie sprecyzował jednak, co dokładnie się wydarzyło. Ruch samochodowy i pociągowy został tam wstrzymany.

Eksplozje na Moście Krymskim

Rosyjskie kanały na Telegramie donosiły, powołując się na relacje mieszkańców, że na moście „spadło” przęsło. Wcześniej słychać było dwie eksplozje. Według rosyjskich kanałów zginąć miały co najmniej dwie osoby, a jedna miała zostać ranna. Z kolei rosyjskie Ministerstwo Transportu oświadczyło, że uszkodzeniu uległa jezdnia na przęsłach mostu od strony Krymu. Jednocześnie zaprzeczyło doniesieniom o uszkodzeniu podpór.

Aksjonow zwrócił się do mieszkańców i turystów przebywających na Krymie „o powstrzymanie się od podróżowania przez Most Krymski i ze względów bezpieczeństwa o wybranie alternatywnej drogi lądowej przez nowe regiony”. Podobny apel wystosowało rosyjskie Ministerstwo Transportu.

Lojalny wobec Moskwy szef władz na Krymie zapowiedział, że ruch kolejowy zostanie wznowiony do godz. 9 czasu moskiewskiego. – Organy ścigania będą informować o przyczynach zdarzenia, na miejscu pracują wszystkie niezbędne służby – oświadczył.

Zginęły dwie osoby, dziecko ranne

Rosyjskie agencje Ria Nowosti i TASS potwierdziły, powołując się na ministerstwo zdrowia Kraju Krasnodarskiego, że w zdarzeniu na Moście Krymskim ranne zostało dziecko. Z kolei gubernator obwodu biełgorodzkiego Wiaczesław Gładkow przekazał, dziewczynka doznała urazu głowy, a jego rodzice zginęli.

Most Krymski został zbudowany w 2018 roku nad Cieśniną Kerczeńską. Przeprawa łączy okupowany Krym z Rosją. W październiku ubiegłego roku doszło tam do ogromnej eksplozji, w wyniku której zawaliła się część mostu. Obiekt ma strategiczne znaczenie dla Rosjan i jej wykorzystywany przez armię jako ważny szlak zaopatrzeniowy.

