Twierdza Putina upadnie? Cele znalazły się w zasięgu ukraińskich rakiet

Ubiegłej nocy wojska ukraińskiej przeprowadziły ostrzał Krymu przy użyciu amerykańskich rakiet dalekiego zasięgu ATACMS. Choć rosyjski MON informował o przechwyceniu sześciu z nich, i tak okolice Symferopola i Dżankoj zostały zaatakowane, a ruch na Moście Krymskim był czasowo wstrzymany. ATACMS to amerykańskie rakiety taktyczne wystrzeliwane z wyrzutni HIMARS, zdolne razić cele w odległości do 300 km. Zostały one również uwzględnione w nowym pakiecie pomocowym o wartości 61 miliardów dolarów, który 24 kwietnia zatwierdził prezydent USA Joe Biden, choć jak podaje agencja Reutera, Pentagon w tajemnicy wysłał je sojusznikom już wcześniej.

Biełsat przypomina, że na infrastrukturę półwyspu wydano już miliardy dolarów i nazywa go twierdzą Putina. Wciąż stacjonuje tam rosyjska Flota Czarnomorska, mieści się sześć baz lotniczych, centra dowodzenia i kontroli, magazyny broni i koszary. Krym jest także usiany radarami obrony przeciwlotniczej i systemami przeciwrakietowymi. Krym służy także jako kluczowy węzeł logistyczny dla wysiłków wojennych Władimira Putina.

Krym pod ostrzałem. Ukraińcy wykorzystują amerykańskie rakiety

W ostatnich tygodniach półwysep znalazł się pod ostrzałem. „Rakiety sięgnęły trzech baz obrony powietrznej na Krymie” – donosi kanał Astra, powołując się na źródła w Ministerstwie Sytuacji Nadzwyczajnych. Zaatakowano lotnisko wojskowe w Dżankoj, gdzie stacjonuje pułk śmigłowców 4. Dowództwa Sił Powietrznych i Obrony Powietrznej Południowego Okręgu Wojskowego.

Kolejnym celem Sił Zbrojnych Ukrainy była jednostka wojskowa obrony powietrznej Południowego Okręgu Wojskowego we wsi Donskoje w obwodzie symferopolskim, a także obiekty 31. Dywizji Obrony Powietrznej w rejonie Morza Czarnego i Saki.

Kanał telegramowy Rybar, zbliżony do rosyjskiego Ministerstwa Obrony Rosji, podał, że w nocy 30 kwietnia Siły Zbrojne Ukrainy wystrzeliły w kierunku półwyspu 12 ATACMS-ów: osiem na lotnisko w Dżankoj i cztery na lotnisko w Gwardejskoje. Autor publikacji zwrócił uwagę na wzrost intensywności ataków rakietowych na Krym: w ciągu półtora tygodnia Siły Zbrojne Ukrainy wystrzeliły ponad 30 ATACMS-ów.

