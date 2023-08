Konfiskata mienia resortu obrony Białorusi. Decyzję wydał Wyższy Sąd Antykorupcyjny Ukrainy

Wyższy Sąd Antykorupcyjny Ukrainy zgodził się skonfiskowanie części do samolotów, które należały do ministerstwa obrony Białorusi oraz rosyjskiej spółki. W jaki sposób znalazły się one nad Dnieprem?

Przypomnijmy: tuz po rozpoczęciu przez Rosję napaści na Ukrainę, w marcu 2022 r., ukraiński parlament zatwierdził ustawę, która umożliwia przejęcie aktywów i nieruchomości należących do Rosji lub jej obywateli. Sankcje na Białoruś za wspieranie Rosji W kolejnych miesiącach wprowadzono przepisy, które umożliwiają konfiskatę także białoruskiego mienia. Wynika to, z faktu reżim Aleksandra Łukaszenki pośrednio wziął udział w inwazji. Łukaszenka zgodził się na udostępnienie rosyjskiej armii terytorium Białorusi jako bazy wypadowej na Ukrainę. To właśnie z Białorusi został wyprowadzony atak Rosjan na Kijów, który miał miejsce w pierwszych tygodniach wojny. Konfiskata białoruskiego i rosyjskiego mienia W poniedziałek, 21 sierpnia, Wyższy Sąd Antykorupcyjny Ukrainy zgodził się na skonfiskowanie na rzecz państwa mienia, które należało do resortu obrony Białorusi oraz rosyjskiej spółki lotniczej Wołga-Dniepr, która zajmuje się przewozami cargo. Pozew ws. konfiskaty został złożony przez resort sprawiedliwości Ukrainy. Mienie przejęte od białoruskiego resortu do odrzutowy silnik lotniczy AI-25TL oraz jego rozrusznik SV-25TL, które można zamontować zarówno w samolotach pasażerskich, jak i transportowych. Wszystko wskazuje na to, że urządzenia zostały wysłane na Ukrainę przed 24 lutego 2022 r. w celu naprawy. Wyprodukowała je bowiem ukraińska spółka Motor Sicz. To jeden z największych na świecie producentów silników lotniczych. Natomiast mienie przejęte od rosyjskiej spółki Wołga-Dniepr obejmuje sześć odrzutowych silników lotniczych D-18T, których producentem jest ukraińska spółka Iwczenko-Progress. Te urządzenia są przeznaczone do zamontowania w AN-124-100 Rusłan, jednym z największych samolotów transportowych świata. Spadek po Związku Radzieckim Warto dodać, że silne powiązanie sektorów lotniczych Ukrainy, Białorusi i Rosji to pokłosie ich wspólnych korzeni. Do 1991 r. wszystkie te kraje wchodziły w skład Związku Radzieckiego, a znaczna część radzieckiego przemysłu lotniczego była zlokalizowana nad Dnieprem. Tym samym, naprawa albo wymiana części do samolotów opracowanych w czasach istnienia Związku Radzieckiego może wymagać skorzystania z usług ukraińskich spółek. Czytaj też:

