Lars von Trier z kontrowersyjnym przesłaniem. „Życie Rosjan też się liczy!”

Są takie osoby, o których bardzo długo jest medialna cisza, ale jak już się pojawią, to przewijają się nadzwyczaj często i z coraz to bardziej niespodziewanych powodów. Powitajmy Larsa von Triera, uznanego duńskiego reżysera i scenarzystę, który postanowił wrócić do debaty publicznej. I zrobił to z przytupem.

„Do pana Zełenskiego i pana Putina, a także do pani Frederiksen (która wczoraj uradowana pozowała w kokpicie jednej z najstraszniejszych maszyn do zabijania naszych czasów uśmiejąc się do ucha do ucha): ŻYCIE ROSJAN TEŻ SIĘ LICZY!” – napisał we wtorek reżyser.

Ukraina odpowiada duńskiemu reżyserowi

Odniósł się przy tym do informacji o planowanym przekazaniu przez Danię Ukrainie myśliwców F-16 oraz zdjęć towarzyszących tym doniesieniom. Na odpowiedź ze strony ukraińskiej nie trzeba było długo czekać.

„Wojna to nie jest film, w którym aktorzy grają w życie i śmierć. Za każdym żyjącym rosyjskim terrorystą stoi martwy Ukrainiec. (…) Prosta rada dla znanego reżysera: Niech sobie wyobrazi, że codziennie w kierunku jego miasta leci rosyjska rakieta, że zginął jego ojciec lub matka, wnuk został wywieziony do Rosji, a rosyjski grabieżca zgwałcił jego żonę, po czym spalił dom” – napisał na platformie X (dawniej Twitter) Ołeksij Daniłow, sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy.

Von Trier szuka partnerki

To nie jedyny medialny „występek” reżysera w ostatnich dniach. Niecałe dwa tygodnie temu ogłosił, że poszukuje kobiety, która będzie jego partnerką i muzą. Chętne mogły wysyłać zgłoszenia na maila twórcy.

„Mam 67 lat. Mam chorobę Parkinsona, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne i, na ten moment kontrolowany, alkoholizm. W skrócie, przy odrobinie szczęścia, mam kilka skromnych filmów, które zostały mi do nakręcenia. (…) Pomimo całego tego narzekania przyznaję, że w dobry dzień i w dobrym towarzystwie potrafię być naprawdę czarującym partnerem” – reklamował się wówczas von Trier.

