W Moskwie ogłoszono plan „Dywan”. Wszystkie lotniska zostały zamknięte

W nocy z piątku na sobotę 26 sierpnia mer Moskwy ogłosił za pośrednictwem mediów społecznościowych, że nad miastem Istra w obwodzie moskiewskim ukraiński dron szturmowy został zestrzelony przez obronę powietrzną. Siergiej Sobianin podkreślił, że ze wstępnych doniesień wynika, że w wyniku zdarzenia nikt nie został poszkodowany, nie ma również żadnych doniesień o zniszczeniach. Jednocześnie do sieci trafiło nagranie, na którym widać moment eksplozji.

Rosja wprowadziła plan „Dywan”. Na czym polegał?

Jak podaje Kyiv Independent, w życie miał zostać wprowadzony tzw. plan „Dywan”, który zakłada, że wszystkie samoloty znajdujące się w przestrzeni powietrznej muszą natychmiast wylądować albo opuścić teren objęty obostrzeniami. Takie restrykcje wchodzą w życie w wyjątkowych sytuacjach m.in. w przypadku pojawienia się niezidentyfikowanych obiektów w przestrzeni powietrznej albo nielegalnego przekroczenia granicy.



Jednocześnie z ogromnymi utrudnieniami musieli się liczyć pasażerowie. Według rosyjskich mediów na moskiewskich lotniskach Wnukowo, Domodiedowo i Szeremietiewo co najmniej 24 loty zostały opóźnione, a osiem odwołanych.

W ostatnim czasie lotniska w Moskwie były wielokrotnie zamykane z powodu aktywności dronów. 22 sierpnia wszystkie lotniska w obwodzie moskiewskim zostały zamknięte w związku z doniesieniami o atakach.

Drony atakują coraz bliżej Kremla

23 sierpnia informowano, że od kilku dni bezzałogowce pojawiają się w Moskwie oraz jej okolicach. Siergiej Sobianin przekazał na kanale Telegram, że Siły Obrony Powietrznej zestrzeliły drona w rejonie Możajska. Drugi miał uderzyć budynek w centrum stolicy. Maszyna miała zniszczyć ścianę budynku na wysokości od 10 do 15 piętra. Fala uderzeniowa była na tyle duża, że wybiła szyby także w okolicznych domach.

Rosyjskie władze obwiniają za ataki Ukrainę. Ta nie przyznaje się do podobnych działań. Politycy w Kijowie nie kryją jednak, że cieszą ich podobne zdarzenia. Departament Stanu USA podkreśla, że nie zachęca do ataków na terytorium Rosji. Amerykańskie władze zapewniają jednak, że to Ukraina decyduje, w jaki sposób broni się przed rosyjską agresją. „Moskwa może zakończyć wojnę w dowolnym momencie, jeśli wycofa swoje wojska z Ukrainy” – dodano.



