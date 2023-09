Tatar Krymski, uczciwy i zręczny menadżer. Co wiemy o Rustemie Umerowie?

Przypomnijmy: w ubiegłą niedzielę, 3 września, Wołodymyr Zełenski podjął decyzję o zdymisjonowaniu Ołeksija Reznikowa ze stanowiska ministra obrony Ukrainy.

Zełenski wskazał Rustema Umerowa na ministra obrony

Reznikow zajmował to stanowisko od listopada 2021 r. Na jego następcę został wskazany Rustem Umerow, który dotychczas stał na czele Funduszu Mienia Państwowego Ukrainy.

Nominacja Umerowa wymaga jeszcze akceptacji ze strony Rady Najwyższej (ukr. Werchownej Rady), czyli jednoizbowego parlamentu Ukrainy.

– Ołeksij Reznikow pełnił funkcję ponad 550 dni wojny na pełną skalę. Uważam, że ministerstwo potrzebuje nowego podejścia i innych formatów interakcji zarówno z wojskiem, jak i całym społeczeństwem. Na czele ministerstwa powinien teraz stanąć Rustem Umerow (...) Oczekuję, że parlament poprze tego kandydata – skomentował Zełenski w cowieczornym przemówieniu w mediach społecznościowych.

Rustem Umerow jest Tatarem Krymskim

Umerow ma 41 lat, jest muzułmaninem i Tatarem Krymskim. Wyjaśnijmy, że Tatarzy Krymscy to ludność pochodzenia tureckiego, która zamieszkuje Półwysep Krymski od XIII stulecia.

Pod koniec II wojny światowej, na rozkaz Józefa Stalina, wszyscy Tatarzy Krymscy zostali deportowani pod pretekstem kolaboracji z Niemcami w głąb Związku Radzieckiego, głównie do Uzbekistanu.

Umerow urodził się w jednej z deportowanych rodzin w 1982 r. w Samarkandzie, jednym z najludniejszych miast Uzbekistanu. Rodzina Umerowa powróciła na Półwysep Krymski na przełomie lat 80. i 90., czyli tuż przed upadkiem Związku Radzieckiego.

Zalety przyszłego ministra obrony Ukrainy

Umerow ukończył Akademię Zarządzania w Kijowie ze specjalnością gospodarka i finanse. W latach 2004-2013 pracował w biznesie i założył własną firmę inwestycyjną. W 2019 r. został deputowanym do Rady Najwyższej.

W czasie rosyjskiej napaści na Ukrainę wsławił się udziałem w najważniejszych negocjacjach, przede wszystkim dotyczących eksportu ukraińskiego zboża przez Morze Czarne oraz wymiany jeńców z Rosją, w tym żołnierzy pułku „Azow”.

We wrześniu ubiegłego roku Umerow objął stanowisko szefa Funduszu Mienia Państwowego Ukrainy. Cieszył się reputacją osoby nieuwikłanej w skandale korupcyjne. Deputowany do Rady Najwyższej Jarosław Żeleźniak skwitował, że urzędowanie Umerowa to „rok bez skandali, natomiast z rekordowym rezultatem dla funduszu”.

Nieskazitelna opinia i talent menadżerski nie są jedynymi atutami przyszłego ministra obrony Ukrainy. Umerow ma doskonałe kontakty międzynarodowe, szczególnie w krachach zachodnich i krajach muzułmańskich.

Czytaj też:

Rosjanie ostrzelali ukraińskie porty na Dunaju. Termin ataku nie był przypadkowyCzytaj też:

Prigożyn miał „teczkę” na Putina? „Tym właśnie go szantażował: że zacznie zeznawać”