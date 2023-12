Biden wezwał Kongres do pomocy Ukrainie. Decyzja zapadła

Joe Biden w środę w jasny sposób dał do zrozumienia, że Władimir Putin "nie poprzestanie na tym", jeśli uda mu się przejąć Ukrainę. Tym samym wezwał Kongres do zapewnienia Kijowowi nadzwyczajnego finansowania w ramach wartego 110 miliardów dolarów pakietu funduszy wojennych dla Ukrainy i Izraela, a także innych priorytetów bezpieczeństwa narodowego. Kilka godzin później senaccy republikanie wyzywająco zagłosowali za powstrzymaniem postępów w pracach nad pakietem, czym grozili przez cały tydzień.

– Jeśli Putin zajmie Ukrainę, to na tym nie poprzestanie... Ważne, by widzieć to w szerszej perspektywie. Zamierza iść dalej, wyraził się dość jasno – powiedział Biden w Białym Domu.

Biden ostrzega: Jeśli Putin zaatakuje członka NATO…

A jeśli Rosja zaatakuje członka sojuszu NATO wtedy będziemy mieli coś, czego nie chcemy i czego nie mamy dzisiaj: amerykańskie wojska walczące z wojskami rosyjskimi... jeśli wkroczy do innych części NATO – ostrzegał prezydent USA. – Nie zróbmy błędu, to głosowanie będzie na długo zapamiętane – przekonywał.

Ale nawet mimo zrugania Republikanów za ich postawę w czasie głosowania, Biden podkreślił, że jest gotów „pójść na znaczące kompromisy w sprawie granicy”, jeśli będzie to konieczne, aby pakiet przeszedł przez Kongres.

Senator James Lankford, republikanin z Oklahomy, który prowadził negocjacje w Senacie w sprawie polityki granicznej, był zachęcony tym, co usłyszał, mówiąc, że wygląda na to, że prezydent jest „gotowy, aby usiąść i porozmawiać”.

Senatorowie obu partii przyznali, że będą musieli działać szybko, jeśli porozumienie ma zostać osiągnięte. Kongres ma zbierać się w w Waszyngtonie jeszcze tylko przez kilka dni przed końcem roku. W międzyczasie Biały Dom ostrzegał, co się stanie, jeśli wkrótce nie zatwierdzi więcej funduszy, mówiąc, że ukraińskie wojsko utknie w martwym punkcie, a nawet zostanie pokonane przez Rosję.

