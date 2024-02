Erdoğan zaproponował negocjacje pokojowe w Stambule. „Szansa na zakończenie wojny sprawiedliwym pokojem”

Prezydent Turcji Recep Erdoğan zaproponował Ukrainie i Rosji przystąpienie do negocjacji pokojowych. Miałyby one odbyć się w Stambule. – Postęp na drodze do pokoju jest niewystarczający – skomentował Erdoğan.

W środę, 28 lutego, w Tiranie, stolicy Albanii, rozpoczął się dwudniowy szczyt „Ukraina – Europa Południowo-Wschodnia”. W wydarzeniu osobiście bierze udział m.in. prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Erdoğan zaproponował negocjacje w Stambule Natomiast prezydent Turcji Recep Erdoğan wygłosił przemówienie do uczestników szczytu za pośrednictwem łącza internetowego. Zaproponował wówczas władzom Ukrainy i Rosji udział w negocjacjach pokojowych, które miałyby odbyć się w Stambule. Erdoğan podkreślił, że jego kraj wspiera „niepodległość, suwerenność, bezpieczeństwo i integralność terytorialną Ukrainy”, a także jest zainteresowany ochroną „praw i interesów Tatarów krymskich”, czyli autochtonicznej, muzułmańskiej ludności Półwyspu Krymskiego. – Mimo że wkroczyliśmy w trzeci rok wojny i pomimo wszystkich naszych wysiłków, postęp na drodze do pokoju jest niewystarczający. Nadal jestem zaangażowany w zapewnienie dyplomacji i dialogowi szansy na zakończenie wojny sprawiedliwym i trwałym pokojem – oświadczył przywódca Turcji. Erdoğan przypomniał o tzw. porozumieniu zbożowym Dodał, że jego kraj „w zasadzie popiera” 10-punktową formułę pokojową, która została ogłoszona przez Zełenskiego 15 listopada 2022 r. podczas szczytu G20, oraz jest gotowy zaangażować się w „szybką naprawę i odbudowę” Ukrainy. Erdoğan przypomniał, że to właśnie dzięki pośrednictwu Turcji udało się wynegocjować tzw. porozumienie zbożowe, które umożliwiało eksportowanie ukraińskiego zboża przez Morze Czarne. Niestety, porozumienie zostało zerwane przez Rosję 17 lipca ubiegłego roku. – Z drugiej strony jesteśmy gotowi ponownie zaoferować stół negocjacyjny, który wcześniej zorganizowaliśmy w Stambule, aby budować pokój – kontynuował Erdoğan. Czytaj też:

