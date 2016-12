Litera-tu-GRA! Wielka gra miejska Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016

Gra odbędzie się 3 grudnia w Hali Stulecia w godzinach: 11:00-14:00.

Spotkaj Pottera, Holmesa i Cześnika

Z okazji 25-lecia Wrocławskich Targów Książki (1-4 grudnia, Hala Stulecia), a jednocześnie w związku ze zbliżającymi się Weekendem Zamknięcia Programu ESK Wrocław 2016 (15-18 grudnia) i Sylwestrem gra miejska Europejskiej Stolicy Kultury bazuje na powiązaniach z literaturą i programem ESK. Uczestnicy zabawy będą mieli szansę spotkać kultowe postacie literackie, w tym Sherlocka Holmesa, Harry’ego Pottera, Cześnika z „Zemsty” Fredry czy bohatera „Bajek robotów” Stanisława Lema. Każda drużyna otrzyma nazwę w postaci jednej z liter alfabetu, zgodnie z tytułem: „Litera-tu-GRA”. Zadania dla graczy dotyczyć będą wybranych książek oraz wydarzeń Europejskiej Stolicy Kultury. Główną misją uczestników będzie pomoc Panu Sylwestrowi Wrocławskiemu w rozwiązaniu tajemniczej zagadki.

Dodatkowa szansa na udział w grze

Pula miejsc na grę wyczerpała się już w ciągu 12 godzin od startu zapisów, 21 listopada. Jednak w związku z ogromnym zainteresowaniem, organizatorzy przygotowali dodatkową szansę na udział w zabawie. W dniu imprezy, 3 grudnia, do gry wejdzie jeszcze 5 drużyn w składzie od 2 do 5 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń. Punkt przyjmowania zgłoszeń działać będzie od godz. 10:30 w Hali Stulecia. Pytania dotyczące gry kierować należy na adres: gramiejska@wroclaw2016.pl.

Nagroda gwarantowana

Na najlepszych zawodników czekają m.in. wyśmienite książki od goszczących na targach wydawnictw, a wśród wszystkich uczestników gry rozlosowane zostaną nagrody pocieszenia, w tym zaproszenia na wydarzenia Weekendu Zamknięcia ESK Wrocław 2016. Każdy gracz otrzyma także upominek od ESK.

„Litera-tu-GRA” to wspólna inicjatywa Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 oraz Wrocławskich Targów Książki, które w tym roku obchodzą swoje 25-lecie. Od 1 do 4 grudnia w Hali Stulecia będzie można kupić książki, spotkać się z ich autorami i ilustratorami, wziąć udział w panelach dyskusyjnych, warsztatach i obejrzeć wystawy. Swoje stoisko na Targach i strefę chill-out będzie mieć również ESK Wrocław 2016. Gra miejska to jednocześnie zaproszenie na Weekend Zamknięcia Programu Europejskiej Stolicy Kultury (15-18 grudnia), w tym Ceremonię Zamknięcia – „Niebo” w Hali Stulecia, operę „Trubadur”, WROsound, Festiwal Przyjaźni czy Dni otwarte dla sztuki.

Szczegóły i regulamin gry na stronie internetowej oraz na Facebooku.