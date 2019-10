Kandydat KO reklamuje się grając w „strzelankę”. „Czy Jack Spider dorżnie watahę”?

Spot wyborczy kandydata Koalicji Obywatelskiej na posła do Sejmu naśladuje popularne w portalu TouTube filmy i nadawane na żywo transmisje (tzw. streamy), w których gracze grają w popularne gry wideo i komentują na żywo swoje postępy. Jacek Pająk w „Uwolnij Orła”, fikcyjnej grze z gatunku FPS (first-person shooter, czyli popularnych „strzelanek”) walczy z zombie, które mają symbolizować rządy Prawa i Sprawiedliwości.

Pająk porusza się po postapokaliptycznym świecie, który porównuje do PiS-owskiej „Polski w ruinie”. W rękach ma karabin, z którego strzela do zombie symbolizujących „deformę sądownictwa”, czy „wysokie ceny”. Na bilbordach w świecie gry można też znaleźć hasła nawiązujące do wypowiedzi o. Tadeusza Rydzyka o „samochodach od bezdomnego”, czy promocję na chleb po 22 zł, co sugeruje wysoka inflację.

– No tak! Dojna zmiana wiecznie głodna – mówi przed zlikwidowaniem postaci podpisanej jako „dojenie przedsiębiorców”, która pożera trupa „przedsiębiorcy”. – I znowu pazerność i chciwość w natarciu. Oj, pokazaliście, co jesteście warci – dodaje Pająk strzelając do zombi nazwanego „pazerność władzy”.

W pewnym momencie postać, którą w spocie steruje kandydat KO, dochodzi do dwóch zombie nazwanych „zdradzieckie mordy”. Tych nie zabija, ale likwiduje „dobrym słowem”. – Skończmy wreszcie z tą mową nienawiści. Wy do mnie brzydko a ja mam dla Was wyłącznie DOBRE słowo – mówi kandydat, a potwory rozpływają się w powietrzu. – Dość obrażania Polaków i dzielenia na tych lepszych i gorszych – dodaje Pająk.

Na koniec ze stojącej w pobliżu skrzyni uwalnia złotego orła, kończąc misję. – Zagrajmy razem. Wygrajmy Polskę – wzywa Pająk podsumowując swój spot i zachęcając, żeby 13 października głosować waśnie na niego.

Wideo pojawiło się na Facebooku i YouTube z podpisem „ Jesteśmy od kilku lat na wojnie z zombie PiS-u: deformą sądownictwa, pełzającym autorytaryzmem, pazernością i chciwością władzy, inflacją i propagandą! Czy Jack Spider "dorżnie watahę" zombie i uwolni Orła? ”.

Jacek Pająk startuje w wyborach z 3. Miejsca na liście KO w Bochni i Tarnowie (okręg nr 15).

