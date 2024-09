Gra o prezydencki fotel coraz gorętsza. Wyniki ze swing states mówią wiele

Wybory w Ameryce zbliżają się wielkimi krokami. Choć do 5 listopada zostało jeszcze trochę czasu, kandydaci na urząd prezydenta nie marnują go, próbując przekonać do siebie niezdecydowanych wyborców.

Kluczowe w walce o fotel w Gabinecie Owalnym są tzw. swing states – stany, w których liczba wyborców republikańskich i demokratycznych jest mniej więcej taka sama.

Jak wynika z nowego sondażu CNN, kampania prezydencka rozpoczyna się z mieszanymi perspektywami na sześciu kluczowych polach bitew – w Arizonie, Georgii, Michigan, Nevadzie, Pennsylwanii i Wisconsin. To właśnie one są swing states.

Wybory w USA. Jakie są sondaże?

Kamala Harris nieznacznie prowadzi w Michigan i Wisconsin. Donald Trump z kolei w Arizonie. Georgia, Nevada i Pensylwania są niepewne.

Przyjrzyjmy się wynikom bliżej. Harris w Wisconsin prowadzi 50-44 proc. oraz 48-43 proc. w Michigan.

Z kolei Trump ma 49-44 proc. przewagi nad Harris w Arizonie. W stanach, w których wynik jest niepewny, różnice oscylują w granicach 1 punktu procentowego.

CNN przeprowadziło sondaż w dniach 23-29 sierpnia, czyli tuż po zakończeniu Krajowej Konwencji Demokratów w Chicago.

„Kamala nie popełnia błędów”

Postrzelenie w ucho Donalda Trumpa miało być dla niego szczęściem w nieszczęściu, które zagwarantuje wygraną w wyborach prezydenckich. Ostatnie sondaże – jak pisaliśmy wyżej – pokazują jednak, że sprawa wciąż nie jest przesądzona.

– Od kiedy Kamala Harris wkroczyła na arenę w roli kandydatki demokratów, nie popełnia błędów. A to w polityce jest już ogromny plus i przewaga – mówiła w rozmowie z „Wprost” prof. Małgorzata Zachara-Szymańska z Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ. Autorka podcastu „Wolna Amerykanka” wskazała także m.in., jaką strategię obiorą Harris i Trump podczas zbliżającej się debaty wyborczej.

