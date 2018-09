Rafał Trzaskowski zdradził, na czyim poparciu zależy mu w Warszawie

Rafał Trzaskowski w Polsat News ocenił działania swojego rywala w walce o fotel prezydenta Warszawy Patryka Jakiego. Przypomnijmy, że kandydat Zjednoczonej Prawicy nawiązał współpracę z wykonawcą o pseudonimie HCR, który przedstawia się jako raper i półfinalista show „Must Be The Music”. Jaki pojawił się w najnowszym teledysku HCR-a (Piotr Szot) do piosenki „Stałem pod blokiem”. HCR nie ukrywa, że swoją piosenkę nagrał właśnie przez wzgląd na wiceministra sprawiedliwości.

Trzaskowski: Nie wiem, kto doradza Patrykowi Jakiemu

– Sam rap jest fajny, wpadający w ucho, tylko nie wiem, kto przez cały czas doradza Patrykowi Jakiemu, bo nie rozumiem, dlaczego nie kręcił tego w Warszawie, tylko we Wrocławiu – powiedział Trzaskowski w „Politycznym Graffiti”.

Ponadto polityk Platformy Obywatelskiej zdradził, na czyim poparciu najbardziej mu zależy w nadchodzących wyborach. – Ja na ulicach Warszawy głównie zabiegam o poparcie warszawianek i warszawiaków tych z krwi i kości – wyznał Trzaskowski.

