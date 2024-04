Od 20 lat był liderem PO w wyborach. Teraz nie będzie kandydował do europarlamentu

W środę 24 kwietnia zarząd krajowy Platformy Obywatelskiej decydował o listach w wyborach do europarlamentu. Jak się okazało, Jerzy Buzek nie będzie po raz kolejny kandydował do Parlamentu Europejskiego. – Wcześniej rozmawiał o tym z premierem Donaldem Tuskiem – skomentował sprawę „Gazecie Wyborczej” jeden z członków zarządu. Na czele śląskiej listy KO znajdzie się Borys Budka, a dalej będą Barbara Dolniak i Mirosława Nykiel.

Wybory do europarlamentu. Rafał Trzaskowski o decyzji Jerzego Buzka

– Niestety Jerzy Buzek nie będzie już kandydował do Europarlamentu. Wszyscy nad tym ubolewamy, namawialiśmy jeszcze pana premiera do tego, bo jest jednym z najbardziej zasłużonych osób i chyba najbardziej razem z Janem Olbrychtem szanowani nasi europosłowie. Ubolewam nad tym, ale podjęli taką decyzję – komentował Rafał Trzaskowski podczas wypowiedzi dla mediów. Olbrycht 18 kwietnia ogłosił na Facebooku, że „po 20 latach pracy w Parlamencie, nie będzie ubiegał się o kolejny mandat”.

O start do europarlamentu był też pytany Budka. Minister aktywów państwowych stwierdził, że wszystko jest w teczce i „Rada Krajowa zdecyduje”. – Zobaczymy, wszystko na to wskazuje. Oczywiście, jeśli będzie taka wola pana premiera, to tak – skomentował Budka.

Borys Budka liderem listy KO na Śląsku. „Podjąłem się takiej roli”

Wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej odniósł się również do braku na listach wyborczych Buzka. – Do tej pory naszym liderem od 20 lat i najlepszą osobą był premier Buzek, natomiast z racji tego, że nie będzie on kandydował, to podjąłem się takiej roli. Premier Tusk wyznaczył mnie do tego. Jeżeli Rada Krajowa to zaakceptuje, to oczywiście każdego wyzwania się podejmę – podsumował szefa MAP.

