Jest oskarżony o popełnienie 92 przestępstw i siedzi w areszcie. Nie zrezygnował ze startu w wyborach

Zbigniew W. jest oskarżony o popełnienie 92 przestępstw w tym m.in. milionowe wyłudzenia w latach 2013-2017 z dopłat do działalności rolniczej w ramach dopłat bezpośrednich czy kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Obecnie wójt gminy Daszyna w województwie łódzkim przebywa w areszcie tymczasowym, gdzie oczekuje na zakończenie śledztwa. Pod jego nieobecność gminą zarządza dotychczasowy zastępca Mariusz Gralewski.

Mimo tego, Zbigniew W. zamierza wystartować w wyborach samorządowych i ubiegać się o reelekcję. Jest to zgodne z prawem, ponieważ do tej pory w jego sprawie nie zapadł prawomocny wyrok. Żona wójta powiedziała w rozmowie z TVN24, że wierzy w niewinność męża, a stawiane mu zarzuty są bezzasadne. – Prokuratura przedstawiła mojemu mężowi zarzuty, które są kuriozalne. Wystarczy zagłębić się w sprawę, aby po chwili dostrzec, z jakim absurdem mamy do czynienia – stwierdziła. Kobieta przekazała, że kampanię wyborczą w imieniu Zbigniewa W. będą prowadzić znajomi i przyjaciele, którzy wierzą w jego niewinność.