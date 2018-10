Była wicemiss Polonia chce zostać radną. Rutkowski oskarżał ją o udział w aferze dubajskiej

Aleksandra Szczęsna została II wicemiss Polonia w 2012 roku. Rok później zdobyła międzynarodowy tytuł Miss Earth. W następnych latach pracowała jako modelka, a teraz, jak podaje Wirtualna Polska, postanowiła spróbować swoich sił w lokalnej polityce i ubiega się o mandat radnej w Radomiu. Startuje w okręgu nr 5 z piątego miejsca na liście. Jest kandydatką komitetu obecnego prezydenta Radomia Radosława Witkowskiego „Koalicja na rzecz zmian”. Na jej profilu na Facebooku można znaleźć plakat wyborczy.

Oskarżenia Rutkowskiego i afera dubajska

W czerwcu Szczęsna została oskarżona przez Krzysztofa Rutkowskiego o wysyłanie szejkom dziewczyn, aby te uprawiały z nimi seks za pieniądze. W rozmowie z Wirtualną Polską kobieta zaprzeczała i podkreślała, że to próba zdyskredytowania jej osoby. Jej zdaniem „zaangażowanie detektywa Krzysztofa Rutkowskiego ma tylko i wyłącznie związek z jej sprawami osobistymi”.

– Na zlecenie mojego byłego partnera próbuje mnie zdyskredytować. Jestem znaną osobą, występowałam w konkursach Miss Polonia oraz Miss Earth i wmieszanie mnie w aferę dubajską powoduje, że robi się o tym głośno w mediach. Nie byłam nigdy w Dubaju, nie mam z tą sprawą nic wspólnego – zaznacza. – A ogłoszenia, które dawałam w internecie? Przez dwa lata jako modelka byłam w Indiach, współpracowałam z agencjami modelingu. Szło mi na tle dobrze, że tamtejsze agencje zaproponowały mi, żebym to ja organizowała wyjazd polskich dziewczyn do Indii. Dałam ogłoszenie, zgłosiło się wiele dziewczyn, ale żadna z nich nie wyjechała do Indii ani nie dostałam za ich wyjazd złotówki – dodawała kobieta.