Patryk Jaki rozdawał alkohol? Rozenek składa zawiadomienie i pokazuje wideo

Kandydat PSL na prezydenta stolicy w czwartek 11 października zamieścił na swoim Twitterze nagranie z październikowego spotkania Patryka Jakiego z mieszkańcami Warszawy w klubie Hybrydy.

„Zapraszamy na piwo, kto z państwa chce, również wodę, prawda, mamy tam, i inne” – mówi Jaki na nagraniu. Później w tym samym temacie wypowiada się też kandydat na wiceprezydenta Piotr Guział. „Zapraszamy was do godziny 20 na soft napoje – cola, woda, fanta, sprite, no i to przysłowiowe piwo, bo po pracy też się i piwo należy. Zapraszamy serdecznie w imieniu Patryka Jakiego i Hybryd” – podkreśla.

Rozenek poruszył ten temat podczas konferencji prasowej w piątek 12 października. – Jeszcze dzisiaj moi prawnicy złożą zawiadomienie o popełnieniu wykroczenia przez pana Patryka Jakiego w związku z nielegalnym rozdawaniem alkoholu podczas kampanii wyborczej – poinformował. Dodał, że zgodnie z przepisami Kodeksu wyborczego podawanie alkoholu w ramach agitacji wyborczej podlega grzywnie od 5 do 50 tysięcy złotych.