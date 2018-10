Radio Szczecin: Nitras jednak nie wszedł do drugiej tury

Po podliczeniu wszystkich głosów w Szczecinie okazało się, że radość kandydata Koalicji Obywatelskiej była przedwczesna. Do oczekującego na kontrkandydata Piotra Krzystka nie dołączy Sławomir Nitras, który jeszcze w niedzielę 21 października wieczorem cieszył się zwycięstwem. Na ostatniej prostej wyprzedził go Bartłomiej Sochański. Po podliczeniu 90 proc. głosów Nitras uzyskał 21,81 proc., czyli 33 723 głosów. Sochański tymczasem miał 21,95 proc., czyli 34 005 głosów. Głównym faworytem do objęcia fotela prezydenta miasta będzie nadal Piotr Krzystek. Aktualnie urzędujący w ratuszu polityk zdobył 47,25 proc., czyli 73 063 głosów.

Jeszcze nieoficjalne wyniki podawane przez Radio Szczecin:

Piotr Krzystek - 47,25% - 73 063 głosów

Bartłomiej Sochański - 21,95% - 34 005 głosów

Sławomir Nitras - 21,81% - 33 723 głosów

Dawid Krystek - 3,77%

Piotr Czypicki - 3,10%

Jakub Kozieł - 2,06%

Czytaj także:

Gdańsk. Porażka Wałęsy. Płażyński i Adamowicz w drugiej turze