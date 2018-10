Trzaskowski: Jedno jest pewne – Paweł Rabiej będzie wiceprezydentem

– Warszawa wybrała swoją drogę – europejską, tolerancyjną, otwartą. Mimo kampanii, w której było sporo manipulacji i kłamstw ze strony PiS-u udało się wygrać. Ale przede wszystkim udało się zmobilizować warszawiaków – mówił Rafał Trzaskowski podczas briefingu po ogłoszeniu oficjalnych wyników wyborów na prezydenta stolicy. Kandydat Koalicji Obywatelskiej podkreślił, że osiągnął najlepszy wynik w każdej z dzielnic. – To powód do dumy, ale także czuję siłę tego zobowiązania – zaznaczył. Trzaskowski zapowiedział, że pierwsze kroki skieruje do miejsc, gdzie miał słabszy wynik, bądź gdzie tryumfował Patryk Jaki.

– W przeciwieństwie do PiS-u ja chcę być prezydentem wszystkich warszawiaków. Nie chcę się koncentrować tylko na tych, którzy na mnie głosują – zaznaczył nowy prezydent Warszawy. Trzaskowski przypomniał program dla 18 dzielnic i podkreślił, że chce przekonać tych, którzy na niego nie głosowali.

– W przyszłym tygodniu przedstawię plan realizacji pierwszych obietnic – zapowiedział Rafał Trzaskowski. Jak dodał, ważne jest dla niego to, że Koalicja Obywatelska ma większość w radzie miasta. Zaznaczył przy tym, że decyzje personalne zamierza podjąć później. – Dzisiaj jedno jest pewne, że Paweł Rabiej będzie wiceprezydentem. Co do innych personaliów – będziemy rozmawiać w przyszłych tygodniach – wyjaśnił były minister.