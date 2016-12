Kilogramy marihuany i haszyszu. Policjanci mówią o pierwszej tak profesjonalnej uprawie w Polsce. „Fabrykę” chronił dwumetrowy wał

Policjanci otrzymali informacje, że w miejscowości Dąbrowica Duża (woj. lubelskie) wytwarzane i przechowywane są narkotyki. Posesja, którą zlokalizowano, była ukryta za dwumetrowym wałem ziemnym na jednym z gruntów rolnych. Okazało się, że została ona zaadaptowana do uprawy i produkcji narkotyków przez dwóch braci: 37-letniego Artura i 36-letniego Daniela G. Obydwaj zostali zatrzymani w mieszkaniach w Białej Podlaskiej.

CBŚP wskazuje, że „fabryka” prowadzona przez braci, to pierwsza w Polsce profesjonalna uprawa haszyszu. Przy wejściu na posesję była zamontowana foto-pułapka, dzięki której przestępcy mogli kontrolować teren. Na posesji policjanci znaleźli plastikowe beczki, wypełnione marihuaną. Część z narkotyków była już zapakowana w worki i przygotowana do dalszej dystrybucji. Łącznie funkcjonariusze zabezpieczyli blisko 2 kg haszyszu i oprzyrządowanie do jego produkcji (prasa do wyciskania, forma i środki chemiczne) oraz prawie 42 kg marihuany.

Obaj mężczyźni w Prokuraturze Rejonowej w Białej Podlaskiej usłyszeli zarzuty, byli już wcześniej notowani za przestępczość narkotykową. Sąd już zadecydował o ich tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące.