Wstrząsający atak na 21-letnią modelkę. Sprawca wylał na nią kwas, gdy stanęła na światłach

Przed dwoma dniami 21-letnia Resham Khan odwoziła kuzyna po swoim przyjęciu urodzinowym. Gdy zatrzymała się na światłach w Beckton, we wschodniej części Londynu, nieznany mężczyzna wlał do samochodu przez otwarte okno kwas siarkowy. Zarówno modelka, jak i jej pasażer, zostali dotkliwie poparzeni i nadal przebywają w szpitalu.

– Ból był nie do zniesienia – relacjonowała na Twitterze 21-latka. – Mojemu kuzynowi jakoś udało się nas wydostać. Widziałam, jak ubrania płoną na moim ciele – wspominała tragiczne chwile kobieta. Jak podkreśliła we wpisie w mediach społecznościowych, przez 45 minut od zdarzenia na miejscu nie pojawiła się karetka. W końcu poszkodowani zostały odwiezione do szpitala przez świadka.

21-latka została oblana kwasem w dniu urodzin

Obecnie obydwoje przybywają w specjalistycznym szpitalu, gdzie leczone są ich oparzenia. Khan, studentka zarządzania i aspirująca modelka, obawia się teraz, że jej dawne życie przepadło na zawsze. Na stronie zbiórki na portalu crowdfundingowym znajomi dziewczyny piszą, że 21-latka „czuje się, jakby ukradziono jej tożsamość” i martwi się, że blizny pozostaną na jej twarzy do końca życia.

Jak podają organizatorzy zbiórki, Khan doznała obrażeń lewego oka oraz poważnych poparzeń na twarzy i ciele. W jej wypadku potrzebny będzie przeszczep skóry. 39-letni kuzyn, który towarzyszył jej feralnego dnia, został wprowadzony w stan śpiączki farmakologicznej, gdyż jego obrażenia są poważniejsze. W ciągu dwóch dni na ich rzecz zebrano już ponad 23 tys. funtów. Policja metropolitalna w komunikacie odnośnie wydarzenia podkreśliła, że obrażenia, jakie odnieśli, są opisywane jako takie "na całe życie".