Ujawnił, jak wygląda McDonald's „od kuchni”. Te zdjęcia przeraziły internautów

Galeria:

Fotografie umieszczone przez byłego pracownika McDonald's

Nick, który nie chce podawać w mediach swojego nazwiska, najpierw opublikował zdjęcie „tacki ociekowej”, która – jak twierdzi – pochodzi z maszyny do lodów w restauracji McDonald's, w której pracował. Później opublikował następne fotografie, m.in. brudnej podłogi w kuchni czy samego jedzenia tuż przed przygotowaniem. Fotografie wstrząsnęły siecią, tworząc nagłówki do artykułów od „Teen Vogue'a” po „Cosmopolitan”.

Nick twierdzi, że takie sceny były normą w miejscu, w którym zaczął pracować w marcu br. Przyznaje, że było polecenie, że menedżerowie mają na bieżąco czyścić kuchnię, jednak – jak dodał – nigdy nie widział, jak to robią. – Czasami moi współpracownicy upuszczali jedzenie na podłogę, a potem mimo to kładli je na bułkę – ujawnia. – Widziałem to wielokrotnie – dodaje.

Zdjęcia udostępnione przez Amerykanina w sieci są przypomnieniem, że kuchnie w restauracjach czasami nie są tak higieniczne, jak chcielibyśmy myśleć. Pojedyncza wpadka, czy też nie, na pewno to sprawi, że pomyślimy dwa razy, zanim po raz kolejny zjemy na mieście.