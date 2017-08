Co robić, gdy do mieszkania zabłąka się nietoperz? Eksperci obalają popularne mity

Jak co roku w drugiej połowie lipce w biurze Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody „Salamandra” i innych podobnych organizacji urywają się telefony ze zgłoszeniami „problemów” dotyczących nietoperzy. Młode nietoperze, po raz pierwszy opuszczające schronienia na strychach, czasami mylą się i trafiają pod dachy przerażonych ludzi.

„«Rano zauważyłem nietoperza wiszącego na firance. Żona bardzo się go boi. Co mam zrobić?» – to jeden z najczęstszych rodzajów zgłoszeń, jakie obecnie otrzymujemy” – mówi dr Andrzej Kepel, przyrodnik z PTOP „Salamandra”. Odbywające swoje pierwsze loty, urodzone w tym roku karliki i mroczki, rzadziej także przedstawiciele innych rodzajów nietoperzy, czasami „błądzą”, i zamiast powrócić na strych czy w szczeliny w budynku, wlatują przez otwarte okno do pomieszczeń zamieszkałych przez ludzi.

Hałasy pod sufitem

Bywa też, że w tym okresie nietoperzowa młódź zachowuje się dość hałaśliwie, przez co właściciele domów odkrywają, że (zwykle już od około co najmniej trzech miesięcy) mają latających sąsiadów. „Praktyka wskazuje, że problemy te w miażdżącej większości przypadków skończą się w ciągu co najwyżej dwóch tygodni, gdy młode nietoperze zdobędą większe lotnicze doświadczenie, a wkrótce potem, gdy opuszczą wiosenno-letnie schronienie” – wyjaśnia dr Kepel.

Nie ma zagrożenia

Warto zaznaczyć, że młode nietoperze wlatujące do mieszkań nie stanowią dla nikogo żadnego zagrożenia. Zwierzęta te żywią się owadami (wg różnych szacunków – jeden nietoperz może zjeść w jedną noc dwa do trzech tysięcy komarów!), nie wplątują się we włosy i nigdy nie atakują ludzi! Mogą próbować gryźć jedynie, gdy ktoś niefrasobliwie chwyta je w gołe ręce.

Po pierwsze - nie szkodzić

Aby usunąć nietoperza zabłąkanego w mieszkaniu należy poczekać, aż gdzieś usiądzie lub zawiśnie. Wówczas zdecydowanym ruchem przykrywamy go jakimś pojemnikiem (pudełkiem, garnkiem itp.), a od spodu wsuwamy tekturkę czy gazetę. Tak schwytanego nietoperza można wynieść na zewnątrz i uwolnić. Przy tej metodzie jest najmniejsze ryzyko, że zrobi się zwierzęciu krzywdę. Jeśli nietoperza zauważyliśmy za dnia, z uwolnieniem najlepiej poczekać do wieczora.