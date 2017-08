Autor kryminałów aresztowany za poczwórne morderstwo. „Czekałem na was przez 20 lat”

Chińscy fani kryminału są zszokowani doniesieniami o aresztowaniu pisarza Liu Yongbiao. W ubiegłym tygodniu 53-latek został zatrzymany we własnym domu w prowincji Anhui we wschodniej części kraju. Oskarża się go o dokonanie zbrodni sprzed 22 lat. Mężczyzna miał powiedzieć policjantom, że „oczekiwał ich przybycia przez cały ten czas”.

Czyny, o które oskarża się pisarza, miały zostać popełnione w 1995 roku w hostelu w Huzhou, miejscowości położonej w sąsiedniej prowincji Zhejiang. Dwóch zamaskowanych mężczyzn mówiących z akcentem charakterystycznym dla prowincji Anhui włamało się do hostelu, próbując okraść jego gości. Kiedy zostali przyłapani na gorącym uczynku, zabili zatrzymującego ich mężczyznę, a później dla zatarcia śladów także małżeństwo prowadzące hostel oraz 13-letniego wnuka pary. Policji nigdy nie udało się natrafić na ślad morderców.

W czerwcu tego roku śledczy otworzyli sprawę na nowo, korzystając z nowej technologii badania próbek DNA. Liu Yongbiao przyznał zatrzymującym go policjantom, że czekał na ten dzień przez 20 lat. – Nie mogłem uwolnić się od tej duchowej męczarni, która trwała tak długo – podkreślał. Tuż po zatrzymaniu pisarza, w ręce policji wpadł także drugi z morderców, obecnie 64-latek, który mieszkał w Szanghaju.

Jak podkreślają media, Liu Yongbiao pewne wskazówki odnośnie swojej winy przekazywał już we wstępie do jednego ze swoich kryminałów. W książce „The Guilty Secret” wspomniał o pomyśle na powieść detektywistyczną o kobiecie-pisarzu, której udaje się unikać aresztowania pomimo popełnienia serii morderstw. Miał nawet gotowy tytuł roboczy: „The Beautiful Writer Who Killed”.