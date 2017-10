Zostali porwani 5 lat temu. W niewoli doczekali się trójki dzieci

32-letnia Caitlan Coleman w momencie porwania przez pakistańską bojówkę była w 7. miesiącu ciąży. Razem z nią porywacze uprowadzili jej męża, 34-letniego dziś Josha Boyle'a. Po 5 latach dzięki pomocy rządu w Pakistanie parę udało się uwolnić. Do Stanów Zjednoczonych rodzina przyjechała jednak w 5-osobowym składzie. Przez lata w odosobnieniu małżeństwo doczekało się jeszcze dwójki pociech. Z uwolnienia obywateli swojego kraju cieszył się w środę 11 października prezydent Donald Trump.

– Coś się dziś wydarzyło w kraju, kiedy zadzwoniono do nas z ważnymi informacjami z kraju, który dotąd całkowicie nas lekceważył – zaczął Trump na konferencji w stanie Pennsylvania, z którego pochodzi Caitlan Coleman. – Jeden z moich generałów podszedł do mnie i powiedział, że przed rokiem oni (Pakistańczycy – red.) by tego nigdy nie zrobili. To znak wielkiego szacunku – przekonywał dalej. – Pewnie będzie o tym głośno przez najbliższych kilka dni. To kraj, który nas nie szanował. Teraz jest krajem, który już nas szanuje. Świat znów zaczyna nas szanować, możesz mi wierzyć – opowiadał prezydent USA.

Oficjalny komunikat pakistańskiego rządu skupiał się na innych kwestiach. „Ten sukces podkreśla potrzebę wymiany danych wywiadowczych i wskazuje na kontynuowane poświęcenie Pakistanu, mające na celu zwalczanie wspólnych zagrożeń we współpracy” – dowiadujemy się z oświadczenia. Z informacji Associated Press dowiadujemy się, że amerykańsko-kanadyjska rodzina była przetrzymywana w północno-zachodniej części Pakistanu. Nie wiadomo jednak, gdzie dokładnie nastąpiło uwolnienie porwanych.