Rasistowski atak w poznańskim tramwaju. Policja publikuje wizerunek napastnika

We wtorek 17 października po południu na przystanku przy ulicy Marcinkowskiego w Poznaniu do tramwaju wsiadła kobieta w muzułmańskiej chuście oraz jej mąż. Para zaczęła rozmawiać ze sobą po niemiecku, co zdenerwowało dwóch pasażerów, którzy zaczęli obrażać cudzoziemców używając wulgarnych słów. W obronie wyzywanej pary stanął motorniczy, który kazał awanturującym się mężczyznom opuścić pojazd. W odpowiedzi miał usłyszeć: „Czy ty wiesz, co Niemcy zrobili naszym pradziadkom? Wolisz tego p****a od nas?” . Ostatecznie sprawcy wysiedli, ale po drodze opluli cudzoziemca.

Galeria:

Wizerunek napastnika z tramwaju linii nr 5

Według poszkodowanych, nie był to pierwszy raz, kiedy padli ofiarą rasistowskich incydentów. Film ze zdarzenia opublikował na Facebooku Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych. Aktywiści podkreślali, że w ostatnim czasie w Poznaniu doszło do kilku tego typu zdarzeń. We wrześniu w tramwaju jeden z pasażerów obrażał jadących z nim Azjatów. W lipcu klient jednego z barów w sposób wulgarny zwracał się do pracujących tam Ukrainek.

Sprawa została zgłoszona na policję. Jak mówią funkcjonariusze zajmujący się sprawą, jest to typowy przypadek przestępstwa z nienawiści. Postanowili opublikować wizerunek osoby, która dopuściła się znieważenia na tle rasowym. Dzięki temu mają nadzieję na szybkie zidentyfikowanie sprawcy. Zwrócili się też do zaatakowanej pary o zgłoszenie sprawy na policję. Śledczy ustalili, że zaatakowana muzułmanka jest Polką.

Świadkowie zdarzenia i poszkodowani proszeni są o kontakt z Komisariatem Policji Poznań-Stare Miasto telefonicznie pod numerem czynny całą dobę nr 997 lub 61 841 24 11.