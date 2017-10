Był na imprezie w Dubaju, niechcący dotknął biodra mężczyzny. Brytyjczyk skazany na więzienie

15 lipca Jamie Harron wybrał się potańczyć do baru Rock Bottom w Dubaju. Przepychając się z drinkiem przez tłum, odruchowo wyciągnął do przodu rękę i przypadkowo dotknął biodra jednego z mężczyzn. Oburzony tym zachowaniem mężczyzna wezwał na miejscu policję.

27-latek został przewieziony na komendę i postawiono mu zarzuty nieprzyzwoitego zachowywania się w miejscu publicznym. Później trafił do aresztu. – To było okropne. Nie pozwolono mi się umyć, nawet umyć zębów. Byłem w celi z siedmioma innymi osobami, spaliśmy na podłodze, bo do dyspozycji był tylko jeden materac. Na szczęście wypuszczono mnie za kaucją – opowiada. Mężczyzna wyszedł z więzienia za kaucją, jednak mimo wszystko nie mógł do tego czasu opuścić Dubaju, gdyż władze zabrały mu paszport.

W niedzielę osoby związane ze sprawą przekazały, że mężczyzna został skazany na trzy miesiące więzienia. Jego prawnicy zapowiadają już złożenie apelacji. Ze względu na to, że rozpatrywane jest odwołanie od wyroku sądu, Harron wciąż przebywa na wolności. Prawnik mężczyzny przekazał, że Brytyjczyk jest „rozgniewany, rozczarowany i pełen obaw o to, co jeszcze może się wydarzyć”.