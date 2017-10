Namierzono matkę noworodka odnalezionego w zaroślach nad rzeką. Grozi jej dożywocie

22-letnia kobieta zatrzymana została w czwartek 26 października w miejscu zamieszkania. To efekt pracy policjantów ze świdnickiej komendy wspieranych przez funkcjonariuszy z Wydziału Kryminalnego KWP w Lublinie oraz nadzorującej postępowanie świdnickiej prokuratury. Mieszkanka powiatu świdnickiego będzie odpowiadała za pozbawienia życia swojego narodzonego dziecka. Zwłoki noworodka odnalezione zostały 15 października w miejscowości Krzesimów. Na makabryczne znalezisko natknął się jeden z okolicznych mieszkańców. Podczas niedzielnego spaceru, w zaroślach nad rzeką, odnalazł zwłoki. Od razu zaalarmował policję.

Od tego momentu funkcjonariusze wraz z prokuraturą prowadzili intensywne czynności. Przez wiele godzin na miejscu odnalezienia zwłok trwały oględziny. Z drugiej zaś strony prowadzone były czynności operacyjne, do których zaangażowali się policjanci z Wydziału Kryminalnego KWP w Lublinie. Wszystko po to, by ustalić matkę dziecka i motywy jej działania. Przez te niespełna dwa tygodnie policjanci wykonali szereg czynności, sprawdzeń, typowań i ustaleń. To wszystko doprowadziło do zatrzymania 22-letniej kobiety.

Jeszcze w czwartek mieszkanka powiatu została doprowadzona do Prokuratury Rejonowej w Świdniku, gdzie usłyszała zarzut pozbawienia życia swojego dziecka tuż po porodzie. Na wniosek policji Sąd Rejonowy w Świdniku zastosował wobec kobiety środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Kobiecie grozić może kara dożywotniego pozbawienia wolności.