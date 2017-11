Oto przenośna „sala samobójców”. Pozwala zakończyć życie w dowolnym momencie

Galeria:

Oto przenośna „sala samobójców”

„Urządzenie pozwoli każdemu, kto ma klucz dostępu zakończyć życie, Wystarczy nacisnąć odpowiedni przycisk” – czytamy na stronie lifenews.com, na której opisano specyfikę opracowanej w Holandii maszyny. Przenośna „sala samobójców” może może być drukowana w 3D i montowana w dowolnym miejscu. Na tym jednak nie koniec szokujących informacji, bowiem samobójstwo dzięki kapsule Sarco okazuje się bardzo proste. Dostęp do maszyny będzie aktywowany po podaniu specjalnego kodu, który zainteresowana osoba może uzyskać przez wypełnienie kwestionariusza w sieci.

Na lifenews.com czytamy, że kiedy osoba leży w kapsule, może ją aktywować, a ciekły azot szybko obniży poziom tlenu, co doprowadzi do śmierci w kilka minut. „Nowością jest to, że kapsułę można odłączyć od maszyny Sarco i użyć jej jako eleganckiej i błyszczącej trumny. Podstawę maszyny można ponownie wykorzystać” – poinformowano. Nitschke podkreśla, że świat jest teraz o krok bliżej celu, który zakłada, że każda osoba może zakończyć swoje życie w sposób spokojny i niezawodny w dowolnym momencie.