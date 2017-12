Uliczna walka na stacji benzynowej w Łodzi. Dwóch bokserów pobiło pięciu policjantów

Trafił do szpitala z włócznią wbitą w plecy

Młody mężczyzna z prowincji Anhui we wschodnich Chinach, podczas gdy siedział w samochodzie na parkingu, został trafiony długą włócznią w plecy. Na razie nie wiadomo do końca, jak doszło do wypadku. Jasne jest jednak, że włócznia wpadła...