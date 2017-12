Informator uratował życie bezdomnemu. Specjalny apel policji przed świętami

Funkcjonariusz z Komendy Powiatowej Policji w Złotoryi, w trakcie pełnionej służby uzyskał informację, że na terenie dawnych zakładów produkcyjnych może przebywać osoba bezdomna. Policjant natychmiast powiadomił pracownika socjalnego i wspólnie udali się we wskazane miejsce. Po sprawdzeniu kilkunastu budynków położonych w kompleksie leśnym zauważyli mężczyznę. Niestety oprócz niego w okolicy biegały psy, które na widok obcych osób stały się agresywne i uniemożliwiały kontakt z mężczyzną. Konieczna była pomoc pracowników firmy specjalistycznej, którzy po ich odłowieniu przetransportowali je do schroniska dla zwierząt.

Mężczyzna był trzeźwy, ale miał problemy z mową, nie był w stanie samodzielnie się poruszać a jego stan wskazywał na wyziębienie. Policjanci ustalili, że od pewnego czasu przebywał w budynku, który kompletnie nie nadawał się do zamieszkania. Nie był ogrzewany, nie było w nim drzwi i okien. Mężczyzna, żeby zapewnić sobie ciepło podczas niskich temperatur powietrza, palił opony we wnętrzu budynku.

Funkcjonariusze natychmiast udzielili mu pomocy, okryli folią termiczną i powiadomili pogotowie ratunkowe. Mężczyzna został przetransportowany do pobliskiego szpitala, gdzie został objęty kompleksową opieką medyczną. Po opuszczeniu placówki zdrowia mężczyźnie zapewniono przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pobyt w ośrodku dla osób bezdomnych i potrzebujących.

Dzięki czujności mieszkańców i błyskawicznej reakcji policjantów oraz pracownika socjalnego ta historia ma szczęśliwy finał. Policjanci apelują do wszystkich mieszkańców, aby w okresie zimowym zwracać szczególną uwagę na osoby, które mogą potrzebować pomocy. Minusowe temperatury mogą doprowadzić do wychłodzenia, a w skrajnych sytuacjach nawet do śmierci. Dlatego w przypadku zauważenia osoby potrzebującej pomocy, dzwońmy natychmiast na numer alarmowy 112 lub 997.