Mężczyzna ugryzł w sklepie baterię do iPhone’a. Wybuchła w jego ustach

Do tego niecodziennego zdarzenia doszło 19 stycznia w Chinach. Jak podaje Taiwan News, do sklepu wszedł mężczyzna, który chciał wymienić baterię w swoim iPhonie. Jak widać na nagraniu, które zarejestrowała kamera znajdująca się w budynku, klient oglądał towar dostępny w sklepie. W pewnym momencie wziął do rąk baterię, a później… włożył ją sobie do ust. To, co stało się potem, wyglądało jak kadr z filmu akcji. Doszło do wybuchu, który zwrócił uwagę wszystkich osób obecnych w sklepie. Na szczęście w wyniku eksplozji nikt nie został ranny. Nie ucierpiał też mężczyzna, który w nietypowy sposób chciał sprawdzić autentyczność baterii do iPhone’a.

Nagranie z tego incydentu stało się niezwykle popularne w mediach społecznościowych. Wiele osób zastanawia się, dlaczego mężczyzna zdecydował się na włożenie baterii do ust.