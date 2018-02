Co nowego nas czeka w nowym sezonie wiosna-lato 2018?

Po zimie w szafie zostawiamy sztruks, puchówki, grochy. Nawet Hit sezonu letniego, czyli kwiatowe wzory - odchodzą. Jednak dobra wiadomość to taka, że wiele rzeczy z poprzedniego sezonu pozostanie z nami na dłużej. Mowa tu o trenczach, czy metalicznych tkaninach, a nawet o przezroczystych sukienkach. Zostaje z nami również jeans, który każda z nas posiada w swojej szafie. Wiadomo, że z nowym sezonem pojawiają się też nowości. Oto Hot trendy w modzie damskiej na sezon wiosna-lato 2018.

TREND 2018 - BŁYSK

Na wiosnę drogie panie szykujcie się na metaliczne kolory, cekiny, a nawet klimat disco. Moda na "błyszczenie" pozostaje z nami z poprzedniego sezonu, ale wiosną 2018 połączymy dwa jej trendy: lata 80-te i inspirację kosmosem. W tym sezonie stawiamy na kobiecość, elegancję i kolor, więc nie będzie to tylko złoto i srebro. Tu najbardziej Hot będą sukienki i spódnice. Jednak równie dobrze możemy się pokusić o założenie topu, marynarki czy butów. Nie ma zasady mówiącej o tym, że tylko jeden błyszczący element powinien się znaleźć w ubiorze. Otóż nie! Stawiamy na więcej niż jeden taki element w naszej stylizacji.

TREND 2018 - JEANS

Jeans zawsze pojawia się w sezonie w sposób mniej lub bardziej widoczny. Zresztą, kto nie posiada go w swojej szafie?! Już w sezonie zimowym królowała zasada: im więcej denimu w jednym zestawie, tym lepiej. To właśnie w sezonie zimowym jeansowy total look oznaczał komplet (góra i dół), a na wiosnę i lato 2018 idziemy o krok dalej i dokładamy do takiej stylizacji kolejne elementy jeansowe. Jakie? Możemy dołożyć: nakrycie głowy, buty czy torebkę. Poprzez zmienne dodatki możemy mnożyć kreacje na co dzień, czy wieczór.

TREND 2018 – TRENCZE

Trencze, to żadna nowość. Jesienią i zimą występowały w wersji oversizowej, w odcieniach brązów i zieleni. Na nowy sezon 2018 projektanci puścili wodzę fantazji i zastosowali prochowiec jako np. sukienkę czy gorset. Dodali również do niego frędzle czy blaszki.

TREND 2018 – PASTELE

Pastele wiosną to dla nas również żadna nowość, bo zawsze wracają na wiosnę. Natomiast w tym sezonie będą królować w nowej odsłonie. Modne będą pastele w odcieniach chłodnych, lodowych.

TREND 2018 – PLASTIKOWE MATERIAŁY

Trend pojawił się już jesienią i zimą, kiedy to, stały się popularne płaszcze i kurtki z technicznych tkanin – transparentnych. Na sezon wiosenny możemy spodziewać się kolejnych elementów z plastiku: transparentnych kozaków, peleryn czy kapeluszy. Projektanci poszli nawet dalej proponując także zawierające plastikowe detale sukienki, spódnice i spodnie.

TREND 2018 - MATERIAŁY PRZEZROCZYSTE

Trend, który jesienią i zimą zdobył nasze serca zostaje. Przezroczyste kreacje do ziemi, sukienki eksponujące sylwetkę, tiule i koronki. W 2018 roku stawiamy na jeszcze większe odsłonięcie ciała, stajemy się odważniejsze. Stawiamy na więcej prześwitów i więcej widocznego ciała oraz ekspozycję bielizny.

TREND 2018 – BIELIZNA

Trend dominujący w sezonie jesienno-zimowym zostaje i nadal w modzie królować będą sukienki typu slip dress – stylizowane na koszule nocne, na cienkich ramiączkach, czasem wykończonych koronką. Sukienki mogą być długie do ziemi, jednak i te wersje wieczorowe oraz te casualowe zestawiamy z ciężkimi butami. Dlaczego? W ten sposób kontrastujemy lekkość sukienki z ciężkością butów. Możemy dołożyć też kolejną warstwę na górę - dzianinę lub postawić na ekspozycję biustonosza. Wtedy górna część bielizny staje się bazą w zestawie i funkcjonuje samodzielnie.

TREND 2018 - FRĘDZLE

Zapomnieliśmy trochę o nich zimą na rzecz piór. Jednak w nadchodzącym sezonie powracają. Mogą występować w wersji mini czy super długie, cieniutkie jak sznureczki czy mięsiste i szerokie. Mogą być ułożone asymetrycznie czy na jednej wysokości. Pamiętajmy jednak, że w sezonie wiosenno-letnim frędzle najmilej widziane będą na sukienkach i spódnicach. Zasada w tym sezonie: nie ma frędzli w wersji sportowej.

TREND 2018 – SZORTY

Ponoć w zbliżającym się sezonie wiosna-lato 2018 mamy zapomnieć o mini spódniczkach, gdyż chodzić będziemy w krótkich spodenkach. Na wybiegach pojawiły się obszerne bermudy, krótkie sportowe szorty, ale również eleganckie spodenki z wysokim stanem. Do eleganckich spodenek jak najbardziej możemy założyć szpilki. Do szortów doskonale sprawdzą się: sandały lub sneakersy.

TREND 2018 - OŁÓWKOWE SPÓDNICE

Przyzwyczailiśmy się do rozkloszowanych, krótkich spódnic. Aktualnie wyparły je ołówkowe spódnice. Modele mogą być długie za kolano lub do połowy łydki i inspirowane stylem retro, ale noszone nowocześnie. Z czym je zestawiamy? Nosimy do nich szpilki typu kaczuszki oraz t-shirty z napisami.

Markoweobuwie.com.pl