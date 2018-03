Nago oglądał porno w samolocie, masturbował się i oddawał mocz. Potem zaatakował stewardessę

To miał być zwykły lot z Kuala Lumpur do stolicy Bangladeszu, ale pasażerowie, którzy weszli na podkład samolotu, byli świadkami niecodziennych scen. Początkowo nic nie wskazywało na to, że 20-letni obywatel Bangladeszu będzie sprawiał problemy. W pewnym momencie, postanowił sobie umilić czas podróży w zaskakujący sposób. Jak podaje „Daily Mail”, mężczyzna zdjął ubranie i włączył na swoim laptopie filmy pornograficzne. Jakby tego było mało, masturbował się i oddawał mocz.

Atak na stewardessę

Na polecenie personelu, 20-latek włożył na siebie ubranie, ale było już jasne, że uciążliwego pasażera trzeba mieć na oku. Linie lotnicze nie zdradzają wszystkich szczegółów na temat zajścia, ale wyjaśniono, że załoga postępowała zgodnie ze standardową procedurą i starała się uniemożliwić mężczyźnie zakłócanie lotu.

Niestety, to nie był koniec problemów. Kiedy 20-latek udał się do toalety zaatakował stewardessę, ponieważ ta ignorowała go i... nie chciała przytulić. Obywatel Bangladeszu po przybyciu do Dhaki został przekazany lokalnym władzom i trafił do aresztu.

