84 samobójców na dachu telewizji ITV. Ta liczba nie jest przypadkowa

Niezwykła kampania CALM w Londynie, przypominająca o depresji mężczyzn. #Project84

Od poniedziałku 26 marca dysponujący dobrym wzrokiem londyńczycy mogli doliczyć się aż 84 postaci, stojących niebezpiecznie blisko krawędzi wysokich budynków należących do telewizji ITV. W pierwszym odruchu można było wziąć ich za samobójców, szykujących się do śmiertelnego skoku. W rzeczywistości były to jednak wyjątkowo realistyczne rzeźby poprzebierane w prawdziwe ubrania. Autorem instalacji był artysta Mark Jenkins, a pomysłodawcą kampanii organizacja CALM – Campaign Against Living Miserably.

Najczęstsza przyczyna śmierci wśród młodych mężczyzn

Według danych udostępnianych przez CALM, samobójstwo to w Wielkiej Brytanii najczęstsza przyczyna śmierci wśród mężczyzn do lat 40. Średnio każdego tygodnia umiera tam 84 mężczyzn, stąd też liczba figur umieszczonych na londyńskich budynkach ITV oraz nazwa całej kampanii #Project84. Każda z rzeźb odwzorowuje prawdziwą osobę, która zdecydowała się odebrać sobie życie. Historie tych ludzi publikowane są na stronie internetowej CALM – projecteightyfour.com.

Rząd zajmie się plagą samobójstw?

Oprócz uświadamiania rodaków, organizacja CALM domaga się od brytyjskiego rządu podjęcia zdecydowanych działań, mających realnie pomóc w walce z problemem samobójstw wśród mężczyzn. Pod petycją w tej sprawie zgromadzono do tej pory ponad 10 tys. podpisów. CALM chce, aby rząd Wielkiej Brytanii powołał osobny organ do zapobiegania samobójstwom.

