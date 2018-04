Góra. Policjanci zatrzymali mężczyznę, który znęcał się nad swoim psem

Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Górze otrzymali zgłoszenie o mężczyźnie znęcającym się nad swoim czworonogiem. Policjanci pojechali we wskazane miejsce gdzie zastali wycieńczonego i zaniedbanego psa. Zwierzę było bite, głodzone i nie miało dostępu do wody. Nie reagowało na wołanie i nie mogło się poruszać.

Mundurowi natychmiast powiadomili odpowiednie służby, sprawca natomiast został zatrzymany w policyjnym areszcie. Jak ustalili funkcjonariusze, 23-latek znęcał się nad zwierzęciem od października ubiegłego roku. Pies otrzymał już pomoc lekarza weterynarii. Po dojściu do zdrowia zostanie umieszczony w schronisku dla zwierząt.

Ponadto policjanci potwierdzili, że mężczyzna poszukiwany był do odbycia kary w zakładzie karnym. Górowianin usłyszał już zarzut znęcania się nad zwierzęciem ze szczególnym okrucieństwem. Mężczyzna trafił do zakładu karnego. Teraz za kolejne czyny odpowie przed sądem.

Do 3 lat za znęcanie się nad zwierzęciem

Przypomnijmy, że za znęcanie się nad zwierzęciem grozi do 3 lat pozbawienia wolności, a w przypadku gdy sprawca działa ze szczególnym okrucieństwem, zagrożenie karą pozbawienia wolności wzrasta do lat 5. Sąd może również nałożyć na sprawcę zakaz posiadania zwierząt na okres do 10 lat oraz orzec nawiązkę na cel związany z ochroną zwierząt w kwocie nawet do 100.000 złotych.