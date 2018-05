Rosjanie trują bezdomne psy, by „oczyścić” ulice przed mundialem? Aktywiści alarmują

Na filmie udostępnionym przez Otwarte Klatki na YouTube widzimy poruszające obrazy konających w męczarniach psów. Jak przekonują aktywiści, to efekty akcji prowadzonej w niektórych miastach, które w czerwcu i lipcu będą gościć piłkarzy i kibiców z całego świata. Nagrania zarejestrowano m.in. w Wołgogradzie i Samarze. Obrońcy praw zwierząt domagają się od Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej ostrej reakcji i wzięcia odpowiedzialności za całą aferę.

Petycja do szefa FIFA Gianni Infantino

Otwarte Klatki dołączyły do międzynarodowej kampanii prowadzonej przez organizację Anima International. Jednym ze sposobów na powstrzymanie zabijania zwierząt ma byćpetycja do przewodniczącego FIFA – Gianni Infantino. „Stop rzezi bezdomnych psów. Domagamy się dodania do kodeksu etycznego FIFA zapisu regulującego kwestie dobrostanu zwierząt. Nadzorowane przez FIFA mistrzostwa świata w piłce nożnej to jedno z najważniejszych wydarzeń sportowych na świecie. Słuszne jest założenie, że impreza zrzeszająca tak wielu wybitnych sportowców powinna być przykładem do naśladowania i inspirować do bycia lepszym człowiekiem” – czytamy.

„Zamiast tego, wokół mundialu narastają kontrowersje związane z coraz częstszymi doniesieniami na temat masowego uśmiercania bezdomnych psów, kotów oraz dzikich ptaków w państwach wyznaczonych do zorganizowania imprezy. Zdjęcia trutych psów, których ciała traktowane są jak śmieci obiegły już cały świat i wywołały oburzenie dużej części społeczeństwa. Obława nie powinna być traktowana jako sposób na rozwiązanie problemu bezdomności zwierząt. Tym bardziej przerażające jest to, że okrutne praktyki »oczyszczania« miast są często wspierane przez lokalne władze” – czytamy dalej w petycji.

„Jako główny organ zarządzający Mistrzostwami Świata, FIFA musi wziąć odpowiedzialność za śmierć tysięcy bezdomnych zwierząt. To ona wybiera kolejnych gospodarzy imprezy i ma za zadanie dbać o dobre imię piłki nożnej. Dlatego też wzywamy zarząd FIFA do podjęcia działań mających na celu zatrzymanie trwającej w Rosji masakry oraz zapobieganie podobnym sytuacjom w przyszłości” – piszą autorzy wezwania do FIFA.

