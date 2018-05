Policja aresztowała 95-latka. Podejrzewa go o zabicie opiekunki

Rodzina królewska była zagrożona. Zachęcano do zamachu na syna...

W Wielkiej Brytanii rozpoczął się proces Husnaina Rashida, który nawoływał w internecie do zamachu na księcia Jerzego. 31-latek apelował także do swoich zwolenników, by wstrzykiwali truciznę do lodów w supermarkecie.