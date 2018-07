Słaby mundial odbiera prawo do urlopu? Hejterzy atakują Lewandowskiego na Instagramie

Po krótkim okresie medialnej ciszy, związanej zapewne z porażką na Mistrzostwach Świata w Rosji, polscy piłkarze powoli wznawiają aktywność w mediach społecznościowych. W internecie pojawiły się już zdjęcia z wakacji Karola Linetty'ego, Grzegorza Krychowiaka, Arkadiusza Milika, Kamila Grosickiego i Sławomira Peszki. W czwartek 5 lipca na swoim koncie na Instagramie rodzinne zdjęcie z żoną i córką na plaży zamieścił kapitan reprezentacji Polski Robert Lewandowski.

Na krytyczne i często wulgarne komentarze nie trzeba było długo czekać. „Mam ku*** nadzieję że nowy selekcjoner odbierze ci opaskę kapitana która się tobie nie należy do ch*** pana”. „Robert jest już bliżej emerytury niż szczytu formy. Wieku się nie oszuka. Dlatego ktokolwiek będzie trenerem musi zainwestować w 20 latkow”. „Mundial prze*** to można odpoczywać”. „Mundial odpuszczony dla wakacji” – to tylko niektóre z setek komentarzy zamieszczonych pod zdjęciem.

Znalazło się jednak znacznie więcej obrońców Lewandowskiego, którzy mają dość hejtu wylewającego się na piłkarzy narodowej kadry. „Olaboga, dajcie już im żyć!! Mundial trwa nadal wiec w czym problem? Ogladamy i kibicujemy tym, którzy przeszli dalej. To nie jest profil o PN tylko rodzinny. Dajcie im w koncu odpocząć od (wybaczcie za słowo) glupich komentarzy. To nie jest mile i nie na miejscu!! Kady zasługuje na relaks, na wakacje, na mile chwile. Tutaj jest pełno jadu, zawisci I zazdrości.. Tylko dlaczego?” – pytała jedna z internautek. „Tyle nienawiści w nas niestety. A to wszystko niestety zazdrosc jest” – dodawał ktoś inny. „Co by nie było, sezon był długi i wyczerpujący, szkoda, że Mistrzostwa były nieudane, no ale trudno. Za 2 lata będzie lepiej. Odpoczynek po ciężkiej pracy każdemu się należy” – zwracała uwagę kolejna osoba (we wszystkich komentarzach zachowaliśmy pisownię oryginalną).

Czytaj także:

Trzech Polaków w „jedenastce” rozczarowań mundialu. „Lewandowski był niebezpieczny jak mrówka”