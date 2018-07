Wypadek w wesołym miasteczku w Szczytnie. Nie żyje 9-latek

Według informacji przekazanych dziennikarzom przez świadków zdarzenia, 9-latek wypadł z przechylonej gondoli karuzeli. Razem z poszkodowanym w tym zdarzeniu wujkiem, który przyprowadził go do parku rozrywki, zostali przetransportowani do szpitali: 9-latek w Olsztynie, starszy mężczyzna w Szczytnie. Dziecko nie odzyskało jednak przytomności i według „Super Expressu” zmarło jeszcze przed dotarciem do lecznicy. Drugi z poszkodowanych z urazem kręgosłupa wciąż pozostaje w szpitalu.

– Doszło do awarii jednej z karuzel, na której byli 9-latek ze swoim wujkiem. Chłopiec w wyniku wypadku doznał poważnych obrażeń. Nieprzytomne dziecko odtransportowano do szpitala w Olsztynie. Natomiast wujek chłopca został odwieziony z urazem kręgosłupa do szpitala w Szczytnie – potwierdziła medialne doniesienia rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie Ewa Szczepanek. Do tragicznego zdarzenia doszło około godziny 14 w niedzielę 22 lipca. – Na miejscu czynności prowadzą policjanci pod nadzorem prokuratora. Rozmawiają ze świadkami, gromadzą dowody – zapewniała podkom. Szczepanek.