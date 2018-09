Masowe morderstwo w Perth. Ofiarami trójka dzieci, ich mama i babcia

Australijskie służby potwierdziły w poniedziałek 10 września, że na przedmieściach Perth w południowo-zachodniej części kraju w jednym z domów jednorodzinnych odnaleziono ciała pięciu osób. Do odkrycia doprowadził policjantów około 20-letni mężczyzna, który sam zgłosił się na komisariat. Obecnie pozostaje w areszcie, choć nie usłyszał jeszcze zarzutów. Nie podano informacji na temat ewentualnych związków mężczyzny z zamordowaną rodziną, ani szczegółów dotyczących śmierci pięciu osób. W wyniku masakry zginęły 2-letnie bliźniaczki, ich 3-letnia siostra, a także matka oraz babcia.

W rozmowie z krajowym nadawcą ABC wstrząśnięci sąsiedzi podkreślali, że do tej pory była to spokojna okolica i nic nie zapowiadało takiej tragedii. – Zauważyliśmy, że w domu obok było dość cicho, co było niezwykłe, ponieważ mieli małe dzieci – mówił Richard Fairbrother. – Gościliśmy znajomych, którzy również to zauważyli. Dotąd często widzieliśmy ich dzieci bawiące się w ogródku – dodawał.

Jak podkreśla AFP, masowe morderstwa należą do rzadkości w Australii, ale w ostatnich miesiącach jest to już trzecia podobna sprawa w zachodniej części kraju. W lipcu mężczyzna miał zabić swoją matkę i bliźnięta. Z kolei w maju inny mężczyzna zastrzelił swoją córkę i jej czworo dzieci, po czym popełnił samobójstwo.

