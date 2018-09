Warszawa. Rowerzysta śmiertelnie potrącił kobietę

Do komendy wpłynęło zawiadomienie o wypadku na terenie Saskiej Kępy. Z materiałów sprawy wynikało, że rowerzysta jechał chodnikiem, nie ustąpił pierwszeństwa pieszej i potrącił ją. Kobieta upadła i uderzyła głową w beton. Mężczyzna oddalił się z miejsca zdarzenia. Pokrzywdzona trafiła do szpitala, gdzie po kilku dniach zmarła.

Policjant wydziału dochodzeniowo-śledczego, który miał prowadzić sprawę, zapoznając się z materiałami zaczął kojarzyć pewne fakty. Przypomniał sobie, że w dniu wypadku, kiedy wracał do domu, na przystanku widział mężczyznę z rowerem, który bardzo dziwnie się zachowywał i odpowiadał wyglądowi sprawcy podanemu przez świadków. Szczegółowe ustalenia i wnikliwe rozpoznanie śledczych doprowadziło kryminalnych do 43-letniego Rafała K. Został on błyskawicznie zatrzymany.

Na podstawie zgromadzonych dowodów przedstawiono mężczyźnie zarzut nieumyślnego naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym i spowodowania wypadku, w wyniku którego doszło do śmierci pokrzywdzonej. W prokuraturze zdecydowano o zastosowaniu wobec podejrzanego dozoru policyjnego dwa razy w tygodniu.