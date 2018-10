Nauczycielka „uprawiała seks z uczniem na pokładzie samolotu”. Wracali ze szkolnej wycieczki

Nauczycielka fizyki z Dursley w hrabstwie Gloucestershire została oskarżona o obcowanie płciowe z 16-letnim podopiecznym. Brytyjka miała dopuścić się tego czynu przed trzema laty, na pokładzie samolotu wracającego ze szkolnej wycieczki z Afryki. Para rozpoczęła swoje igraszki jeszcze w fotelach, później kontynuowała je w pomieszczeniu oddzielonym od pozostałych podróżnych jedynie zasłoną, by zakończyć wszystko w toalecie samolotu. To tam doszło do pełnego zbliżenia, po którym kobieta rzekomo zaszła w ciążę. Mówiła też swojemu uczniowi, że zamierza przeprowadzić aborcję.

Według ustaleń sądu, 16-latek spotykał się później z nauczycielką w różnych miejscach. Na randki przynosił jej kwiaty i czekoladki. Wszystko wydało się przez zazdrosnego kolegę chłopaka, który zaczął szantażować Eleanor Wilson, by uprawiała seks także z nim. Ta powiadomiła o wszystkim władze szkoły. Jednocześnie zaprzeczyła jakimkolwiek relacjom płciowym ze swoim uczniem. Szczegóły ich związku były podawane podczas rozpoczętego właśnie procesu. Ze szczegółami można przeczytać o tym w relacji dziennikarzy Daily Mail.

Czytaj także:

